Пограничник из Ровенской области передавал россиянам информацию о высокопоставленных офицерах Нацгвардии – прокуратура

По данным прокуратуры, пограничник был завербован и сотрудничал с офицером запаса вооруженных сил РФ. Во время работы в группе комплектования пограничного отряда он собирал и передавал персональную информацию об отборе кандидатов на воинскую службу.

"В 2020–2021 годах пограничник передавал другому экс-военному государства-оккупанта информацию о высокопоставленных офицерах Национальной гвардии Украины, по данным следствия – для их дальнейшей ликвидации", – подчеркивается в сообщении.

Сотруднику ГПСУ сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Расследование ведет управление СБУ в Ровенской области под процессуальным руководством региональной прокуратуры.