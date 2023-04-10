"Половина Минобороны могла быть в плену". Резников рассказал, что в начале вторжения должен был выехать в Гостомель

По словам Резникова, если бы он действовал по протоколу безопасности, то должен был бы вместе с руководством Минобороны ехать в Гостомель Киевской области, в защищенный командный пункт Минобороны.

"ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился – будете смеяться – в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену", – сказал Резников.

Поэтому, отметил он, руководство ведомства "просто рассеялось" по разным зданиям в столице, принадлежащим Министерству обороны. Но финансистов он распорядился вывезти за пределы Киева, "чтобы они были в более или менее безопасном месте и могли работать".