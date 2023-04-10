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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Половина Минобороны могла быть в плену". Резников рассказал, что в начале вторжения должен был выехать в Гостомель

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Резников рассказал о начале полномасштабного вторжения РФ
Резников рассказал о начале полномасштабного вторжения РФ
Фото: EPA

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что если бы в начале полномасштабного вторжения РФ он действовал по определенному протоколу безопасности, то, вероятно, попал бы в плен. Об этом он рассказал в опубликованном 10 апреля подкасте "Украинской правды".

По словам Резникова, если бы он действовал по протоколу безопасности, то должен был бы вместе с руководством Минобороны ехать в Гостомель Киевской области, в защищенный командный пункт Минобороны. 

"ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился – будете смеяться – в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену", – сказал Резников. 

Поэтому, отметил он, руководство ведомства "просто рассеялось" по разным зданиям в столице, принадлежащим Министерству обороны. Но финансистов он распорядился вывезти за пределы Киева, "чтобы они были в более или менее безопасном месте и могли работать".

Контекст:

С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле шли ожесточенные бои с оккупантами, поселок был под контролем оккупантов. Там же находился самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія", его разбомбили россияне.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Гостомелю звание "Город-герой".

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдено множество убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Много погибших от рук оккупантов обнаружили в Бучанском районе, к которому относится и Гостомель. 

Теги: Киев, Гостомель, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины
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