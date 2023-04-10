"Половина Минобороны могла быть в плену". Резников рассказал, что в начале вторжения должен был выехать в Гостомель

По словам Резникова, если бы он действовал по протоколу безопасности, то должен был бы вместе с руководством Минобороны ехать в Гостомель Киевской области, в защищенный командный пункт Минобороны.
"ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился – будете смеяться – в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену", – сказал Резников.
Поэтому, отметил он, руководство ведомства "просто рассеялось" по разным зданиям в столице, принадлежащим Министерству обороны. Но финансистов он распорядился вывезти за пределы Киева, "чтобы они были в более или менее безопасном месте и могли работать".
С первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину в Гостомеле шли ожесточенные бои с оккупантами, поселок был под контролем оккупантов. Там же находился самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія", его разбомбили россияне.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Гостомелю звание "Город-герой".
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдено множество убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Много погибших от рук оккупантов обнаружили в Бучанском районе, к которому относится и Гостомель.