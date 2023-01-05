После решения Франции о танках в правительстве ФРГ заявили, что продолжат поддерживать Украину. Помощь будет адаптирована "к потребностям на поле боя"

Хабек, упомянув решение Франции предоставить Украине колесные танки, сказал, что Германия "всегда будет адаптировать свои поставки к потребностям на поле боя".
По информации RND в правительственных кругах, Германия ведет консультации с Францией и США о дальнейших поставках вооружения Украине.
О решении Франции передать Украине колесные танки стало известно 4 января, по итогам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это будет первая поставка танков западного производства в Вооруженные силы Украины. О предоставлении танков объявили в преддверии восьмого заседания контактной группы по предоставлению Украине оборонной помощи "Рамштайн".
В тот же день президент США Джо Байден сообщил, что США обсуждают поставки БМП М2 Bradley для Украины.
Обсуждение вопроса поставок Украине западных танков велось месяцами, однако до заявления Франции о решении предоставить их стране не сообщалось. Германия, которая поставляет Украине ряд другого вооружения, отказывалась давать танки Leopard, но, как говорил посол Украины в Берлине Алексей Макеев, "надежда есть".