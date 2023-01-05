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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После решения Франции о танках в правительстве ФРГ заявили, что продолжат поддерживать Украину. Помощь будет адаптирована "к потребностям на поле боя"

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Хабек сказал, что помощь Германии будет адаптирована к потребностям Украины на поле боя
Хабек сказал, что помощь Германии будет адаптирована к потребностям Украины на поле боя
Фото: ЕРА

Германия продолжит предоставлять Украине оборонную помощь. Об этом министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил 5 января на конференции в Осло, сообщает RND.

Хабек, упомянув решение Франции предоставить Украине колесные танки, сказал, что Германия "всегда будет адаптировать свои поставки к потребностям на поле боя".

По информации RND в правительственных кругах, Германия ведет консультации с Францией и США о дальнейших поставках вооружения Украине.

Контекст:

О решении Франции передать Украине колесные танки стало известно 4 января, по итогам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это будет первая поставка танков западного производства в Вооруженные силы Украины. О предоставлении танков объявили в преддверии восьмого заседания контактной группы по предоставлению Украине оборонной помощи "Рамштайн".

В тот же день президент США Джо Байден сообщил, что США обсуждают поставки БМП М2 Bradley для Украины.

Обсуждение вопроса поставок Украине западных танков велось месяцами, однако до заявления Франции о решении предоставить их стране не сообщалось. Германия, которая поставляет Украине ряд другого вооружения, отказывалась давать танки Leopard, но, как говорил посол Украины в Берлине Алексей Макеев, "надежда есть".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Германия, Франция, Берлин, Вооруженные силы Украины, ФРГ, вооружение, военная техника, Роберт Хабек
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