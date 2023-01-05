После решения Франции о танках в правительстве ФРГ заявили, что продолжат поддерживать Украину. Помощь будет адаптирована "к потребностям на поле боя"

Хабек сказал, что помощь Германии будет адаптирована к потребностям Украины на поле боя Фото: ЕРА

Хабек, упомянув решение Франции предоставить Украине колесные танки, сказал, что Германия "всегда будет адаптировать свои поставки к потребностям на поле боя".

По информации RND в правительственных кругах, Германия ведет консультации с Францией и США о дальнейших поставках вооружения Украине.