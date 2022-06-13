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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Позиции оборудованы, фортификации надежны". Глава Киевской ОВА заверил, что область готова дать отпор

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Кулеба: Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу
Кулеба: Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заверил, что пограничные укрепления в Киевской области хорошо обустроены, регион готов противостоять врагу в случае необходимости. Об этом он написал в Telegram 12 июня.

"Хочу вас заверить, что позиции оборудованы, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу... Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу", – написал Кулеба.

Он отметил, что администрация проверила пограничные укрепления области и осмотрела один из рубежей обороны.

"Важно понимать, что угроза повторного нападения России существует и будет существовать, пока мы не победим", – подчеркнул Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце мая в Киевской городской военной администрации сообщили, что под Киевом готовят рубежи обороны на случай повторного штурма российских оккупантов. 9 июня Кулеба заявлял, что в Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных.

Президент Владимир Зеленский сказал в начале июня, что считает маловероятной ситуацию, при которой со стороны Беларуси в Украину снова вторгнутся захватчики. "Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – отметил Зеленский.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что для повторной атаки на Киев с севера группировка оккупантов должна быть в полтора-два раза больше, чем 24 февраля. 

Теги: Киевская область, нападение, война России против Украины, Алексей Кулеба
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