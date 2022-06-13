"Позиции оборудованы, фортификации надежны". Глава Киевской ОВА заверил, что область готова дать отпор

"Хочу вас заверить, что позиции оборудованы, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу... Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу", – написал Кулеба.

Он отметил, что администрация проверила пограничные укрепления области и осмотрела один из рубежей обороны.

"Важно понимать, что угроза повторного нападения России существует и будет существовать, пока мы не победим", – подчеркнул Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце мая в Киевской городской военной администрации сообщили, что под Киевом готовят рубежи обороны на случай повторного штурма российских оккупантов. 9 июня Кулеба заявлял, что в Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных.

Президент Владимир Зеленский сказал в начале июня, что считает маловероятной ситуацию, при которой со стороны Беларуси в Украину снова вторгнутся захватчики. "Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – отметил Зеленский.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что для повторной атаки на Киев с севера группировка оккупантов должна быть в полтора-два раза больше, чем 24 февраля.