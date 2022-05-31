Под Киевом готовят рубежи обороны на случай повторного штурма российских оккупантов – КГГА

"Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника", – сообщили в КГВА.

В администрации отметили, что "ко встрече с врагом нужно быть готовым, даже если такой сценарий кажется невозможным".

27 мая российское издание "Медуза" написало, что высшее руководство России не отказалось от цели взять Киев.

Кроме того, в последнее время в соцсетях и СМИ появился ряд сообщений, как официальных, так и нет, о военной активности на территории Беларуси. В частности, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение". Генштаб ВСУ сообщил о том, что в Брестскую область Беларуси перемещен дивизион установок "Искандер-М".

Хотя угроза и Киеву, и всей территории Украины сохраняется постоянно, заместитель министра обороны Анна Маляр 28 мая заявила, что сейчас у министерства нет информации, которая свидетельствовала бы о скором наступлении на Киев. Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщило LIGA.net.

Глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба, посетив приграничные районы области, заявил, что "никакой активности со стороны белорусской границы не наблюдается". Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что в Брянской и Курской областях признаков формирования войск также не видно и внезапно повторно атаковать Киев РФ не сможет.