"Правильный путь". Волкер поддержал идею о совместном патрулировании на Донбассе

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что совместное патрулирование на Донбассе – "реалистичный путь" добиться доступа патрулей ОБСЕ к оккупированным территориям.

Волкер: Я не верю, что эти патрули появятся Фото: The McCain Institute / Facebook

Совместное патрулирование оккупированных территорий Донбасса украинскими силовиками вместе с представителями боевиков и ОБСЕ повысило бы уровень безопасности.

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля.

"Эта идея – вполне правильный путь повысить уровень безопасности, не поджимая при этом суверенитет Украины. И к тому же, это реалистичный путь, как нажать на "народные республики" и их "ополчение", чтобы те разрешили свободный доступ патрулей [ОБСЕ] ко всей территории Донбасса", – сказал он.

По словам дипломата, сейчас нет опасности признания Киевом "народных республик".

"Вот что обсуждается сейчас. Как известно, на Донбассе есть эти "республики", есть так называемое "ополчение"; и те, и другие подконтрольны Москве. Но отдельно от них на этой территории функционирует местная полиция. Я не был на оккупированной территории, но насколько я слышал, это полиция, то есть милиция по той терминологии, – это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины – несколько отличное", – объяснил Волкер.

Он считает, что само по себе предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании "не лишено смысла – наоборот, оно вполне логично".

"Но я не верю, что эти патрули появятся. Я не думаю, что Россия, а прежде всего [президент РФ Владимир] Путин, ныне благосклонны к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по Донбассу. Наиболее вероятный сценарий – что оккупация Донбасса продолжится, Путин будет продолжать говорить, что "их там нет", и создавать постоянные проблемы и давление на Киев. Мы в США приложили немало усилий, чтобы понять намерения России, и наш вывод таков: она не планирует ничего менять. И это касается не только Донбасса", – заявил Волкер.

Зеленский заявил на "Украинском ланче" в Мюнхене 15 февраля, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с "представителями временно оккупированных территорий" и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что на период проведения выборов в местные органы власти после деоккупации Донбасса предлагается внедрить "модель доверия", опробованную в Хорватии: "Представители оккупированного села или городка присоединяются к регулярным украинским полицейским силам и в присутствии, например, ОБСЕ в течение переходного периода осуществляют контроль правопорядка".

Спикер президента России Дмитрий Песков сказал, что Украина должна учитывать мнение руководства "непризнанных республик" при рассмотрении идеи создания совместных патрулей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что со стороны ОРДЛО в совместные патрули смогут входить только невооруженные люди.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.