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Преодолеть травму войны: Фонд Рината Ахметова открывает набор в онлайн-группы психологической помощи

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За восемь лет работы психологической службы Фонда Рината Ахметова поддержку психологов получили более 85 тыс. жителей Украины
За восемь лет работы психологической службы Фонда Рината Ахметова поддержку психологов получили более 85 тыс. жителей Украины
Фото: depositphotos.com

Фонд Рината Ахметова, который с 2014 года оказывает психологическую помощь пострадавшим от войны жителям Украины, в рамках проекта "Преодолеть. Психологическая поддержка" начал предоставлять консультации профессиональных психологов в формате онлайн-групп. Об этом сообщается на сайте музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Позвонив по номеру 0 (800) 509 001 на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова, можно записаться в группу для работы с сертифицированным гештальт-терапевтом и семейным психологом Екатериной Вепро, которая научит открывать собственные механизмы стабилизации психики, которые в мирной, безопасной жизни обычно не используются.

С начала полномасштабной войны психологическую помощь от специалистов Фонда уже получили свыше 1550 переселенцев.

Всего за восемь лет работы психологической службы поддержку психологов получили более 85 тыс. жителей Украины. В проекте задействованы 250 психологов, которые прошли обучение по курсу "Травма войны".

"Жители Украины сегодня переживают общую трагедию, глубоко отражающуюся на психике. К тому же почти каждому эта война нанесла личную болезненную травму, справиться с которой самостоятельно может быть сложно", – отмечается в релизе Фонда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, травма, война России против Украины, пострадавшие, трагедия, психолог
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