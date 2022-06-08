Преодолеть травму войны: Фонд Рината Ахметова открывает набор в онлайн-группы психологической помощи

За восемь лет работы психологической службы Фонда Рината Ахметова поддержку психологов получили более 85 тыс. жителей Украины Фото: depositphotos.com

Позвонив по номеру 0 (800) 509 001 на бесплатную горячую линию Фонда Рината Ахметова, можно записаться в группу для работы с сертифицированным гештальт-терапевтом и семейным психологом Екатериной Вепро, которая научит открывать собственные механизмы стабилизации психики, которые в мирной, безопасной жизни обычно не используются.

С начала полномасштабной войны психологическую помощь от специалистов Фонда уже получили свыше 1550 переселенцев.

Всего за восемь лет работы психологической службы поддержку психологов получили более 85 тыс. жителей Украины. В проекте задействованы 250 психологов, которые прошли обучение по курсу "Травма войны".

"Жители Украины сегодня переживают общую трагедию, глубоко отражающуюся на психике. К тому же почти каждому эта война нанесла личную болезненную травму, справиться с которой самостоятельно может быть сложно", – отмечается в релизе Фонда.

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