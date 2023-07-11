Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" для Украины на фронте есть до конца года

Павел: Что бы ни было достигнуто до конца этого года, это будет основой для переговоров Фото: ЕРА

По мнению Павела, "окно возможностей" для продвижения на поле боя закроется до конца года.

"Мы должны смотреть реалистично: окно возможностей более или менее закроется до конца этого года. Не только из-за зимних условий, но также из-за грядущих выборов в Украине, России, США, – сказал он. – Мы также увидим еще одно снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия. Все эти условия, вероятно, приведут к выводам: что бы ни было достигнуто до конца этого года, это будет основой для переговоров".

В марте президент Чехии заявлял, что у Украины только один шанс в этом году на успешное контрнаступление. Позже, во время визита в Украину 6 июля, он пояснил, что подготовка контрнаступления требует много времени и источников.

"Нереалистично ожидать, что если будет неуспешным наступление, то можно сразу начать другое. Просто нужно сделать вывод: мы должны сделать все, чтобы это контрнаступление было успешным", – заявил тогда Павел.