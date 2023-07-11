Президент Чехии заявил, что "окно возможностей" для Украины на фронте есть до конца года

По мнению Павела, "окно возможностей" для продвижения на поле боя закроется до конца года.
"Мы должны смотреть реалистично: окно возможностей более или менее закроется до конца этого года. Не только из-за зимних условий, но также из-за грядущих выборов в Украине, России, США, – сказал он. – Мы также увидим еще одно снижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия. Все эти условия, вероятно, приведут к выводам: что бы ни было достигнуто до конца этого года, это будет основой для переговоров".
В марте президент Чехии заявлял, что у Украины только один шанс в этом году на успешное контрнаступление. Позже, во время визита в Украину 6 июля, он пояснил, что подготовка контрнаступления требует много времени и источников.
"Нереалистично ожидать, что если будет неуспешным наступление, то можно сразу начать другое. Просто нужно сделать вывод: мы должны сделать все, чтобы это контрнаступление было успешным", – заявил тогда Павел.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его "раздражают" заявления о якобы медленном контрнаступлении Украины. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный.