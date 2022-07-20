"Пришли две бабы бухих – их тоже взяли". Оккупант в телефонном перехвате рассказал, как набирают армию в РФ

От новобранцев в армии РФ не требуется ничего, кроме согласия воевать Фото: ЕРА

Один из участников разговора описывает, как был организован набор добровольцев.

"Поставили палатку в центре города, ну, где я живу. Пришли две бабы бухих. Говорят, мы поедем. Им говорят: "Кем вы будете?" Они говорят: "Поварами". Все, их записали", – рассказывает он на записи.

По его словам, ничего, кроме согласия, от новобранцев не требуется. В результате потери среди оккупантов в таких частях доходят до двух третей личного состава.

"Главное, чтобы ты сказал – "поеду". Если ты так сказал – все, тебя сразу сюда. Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас – 150–147. Ну, уже, наверное, где-то 130”, – говорит оккупант.

Он также пожаловался, что фактическая оплата воюющим в Украине сильно отличается от той, которую обещают им перед отправкой. По словам россиянина, он получает в два раза меньше, чем рассчитывал, соглашаясь на службу.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / Youtube