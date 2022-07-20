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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пришли две бабы бухих – их тоже взяли". Оккупант в телефонном перехвате рассказал, как набирают армию в РФ

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От новобранцев в армии РФ не требуется ничего, кроме согласия воевать
От новобранцев в армии РФ не требуется ничего, кроме согласия воевать
Фото: ЕРА

Российская армия не справляется с набором желающих воевать в Украине. Из-за острой нехватки военных берут уже всех подряд, об этом свидетельствует запись телефонного разговора, опубликованная в YouТube Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Один из участников разговора описывает, как был организован набор добровольцев.

"Поставили палатку в центре города, ну, где я живу. Пришли две бабы бухих. Говорят, мы поедем. Им говорят: "Кем вы будете?" Они говорят: "Поварами". Все, их записали", – рассказывает он на записи.

По его словам, ничего, кроме согласия, от новобранцев не требуется. В результате потери среди оккупантов в таких частях доходят до двух третей личного состава.

"Главное, чтобы ты сказал – "поеду". Если ты так сказал – все, тебя сразу сюда. Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас – 150–147. Ну, уже, наверное, где-то 130”, – говорит оккупант.

Он также пожаловался, что фактическая оплата воюющим в Украине сильно отличается от той, которую обещают им перед отправкой. По словам россиянина, он получает в два раза меньше, чем рассчитывал, соглашаясь на службу.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / Youtube
Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава. Контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства, на сайтах поиска работы с начала марта размещены тысячи вакансий.

25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон №127141-8, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе.

По данным перехватов украинской разведки, солдаты, которые въехали в Украину в феврале, не могут "законно" покинуть службу. "За...бало все. Короче, сказали: "Ззамены не будет никакой". Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Приезжают, агитируют, младшие классы пишут письма: "Вот если вы уедете, кто тут останется?" – говорят оккупанты.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, к 20 июля в Украине было ликвидировано более 38 тыс. оккупантов.

Теги: разведка, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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