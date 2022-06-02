Пугачев: 20% оккупированной Украины – это не много для "второй армии мира"

"Это немного. Учитывая, как многие военные эксперты говорили, что российская армия – вторая в мире. На сегодняшний день в Украине находится практически 99% боеспособной армии [России], поэтому это немного. И учитывая, что российская армия была близко к Киеву, а сегодня она уже далеко от него. Еще один нюанс – до начала боевых действий было [оккупировано] 8–10%. То есть за три месяца прибавилось около 10% территорий", – отметил Пугачев.
По его мнению, ничего в лучшую сторону в плане боеготовности российской армии за последнее время не изменилось.
"Хотя в любых боевых действиях армия учится. Это было и в Афганистане, и в Чечне. Но по результатам ничего такого уникального не произошло. А украинская армия, которая воюет с 2014 года, показывает более существенные результаты. Это очевидно", – подчеркнул Пугачев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В РФ эту войну называют спецоперацией.
За прошедшее время РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов.
Площадь всей территории Украины в международно признанных границах составляет 603 548 км². Издание Forbes Украина подсчитало, что к 24 мая Россия оккупировала 125 тыс. км² территории Украины (около 20,7% от общей площади страны).
До полномасштабного вторжения площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла 44 тыс. км² или 7% от всей территории страны, заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска зашли в 3600 населенных пунктов Украины, более 1000 из них уже освободили ВСУ, еще 2600 – предстоит освободить.