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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: 20% оккупированной Украины – это не много для "второй армии мира"

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Пугачев: Украинская армия, которая воюет с 2014 года, показывает более существенные результаты
Пугачев: Украинская армия, которая воюет с 2014 года, показывает более существенные результаты
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что оккупация Россией 20% территории Украины – это неудовлетворительный результат для армии с таким потенциалом, как у российской.

"Это немного. Учитывая, как многие военные эксперты говорили, что российская армия – вторая в мире. На сегодняшний день в Украине находится практически 99% боеспособной армии [России], поэтому это немного. И учитывая, что российская армия была близко к Киеву, а сегодня она уже далеко от него. Еще один нюанс – до начала боевых действий было [оккупировано] 8–10%. То есть за три месяца прибавилось около 10% территорий", – отметил Пугачев.

По его мнению, ничего в лучшую сторону в плане боеготовности российской армии за последнее время не изменилось.

"Хотя в любых боевых действиях армия учится. Это было и в Афганистане, и в Чечне. Но по результатам ничего такого уникального не произошло. А украинская армия, которая воюет с 2014 года, показывает более существенные результаты. Это очевидно", – подчеркнул Пугачев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В РФ эту войну называют спецоперацией.

За прошедшее время РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов. 

Площадь всей территории Украины в международно признанных границах составляет 603 548 км². Издание Forbes Украина подсчитало, что к 24 мая Россия оккупировала 125 тыс. км² территории Украины (около 20,7% от общей площади страны).

До полномасштабного вторжения площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла 44 тыс. км² или 7% от всей территории страны, заявлял бывший президент Украины Петр Порошенко. 

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска зашли в 3600 населенных пунктов Украины, более 1000 из них уже освободили ВСУ, еще 2600 – предстоит освободить.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, оккупация, ВСУ, война России против Украины, Сергей Пугачев
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