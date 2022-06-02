Пугачев: 20% оккупированной Украины – это не много для "второй армии мира"

Пугачев: Украинская армия, которая воюет с 2014 года, показывает более существенные результаты Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Это немного. Учитывая, как многие военные эксперты говорили, что российская армия – вторая в мире. На сегодняшний день в Украине находится практически 99% боеспособной армии [России], поэтому это немного. И учитывая, что российская армия была близко к Киеву, а сегодня она уже далеко от него. Еще один нюанс – до начала боевых действий было [оккупировано] 8–10%. То есть за три месяца прибавилось около 10% территорий", – отметил Пугачев.

По его мнению, ничего в лучшую сторону в плане боеготовности российской армии за последнее время не изменилось.

"Хотя в любых боевых действиях армия учится. Это было и в Афганистане, и в Чечне. Но по результатам ничего такого уникального не произошло. А украинская армия, которая воюет с 2014 года, показывает более существенные результаты. Это очевидно", – подчеркнул Пугачев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)