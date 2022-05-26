Москва ждет от Киева принятия оккупации территорий Украины

По его словам, в Кремле "ждут от Киева принятия требований Москвы и осознания де-факто реальной ситуации, которая существует".

На уточняющий вопрос, касается ли это территориальных уступок со стороны Украины, Песков ответил: "Это не территориальные уступки. Киеву нужно признать ситуацию де-факто и трезво ее оценить".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В Офисе президента подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.

Помимо этого, американская газета The New York Times в редакционной статье "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", опубликованной 19 мая, выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения".

Аналогичное мнение во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23 мая выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он считает, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.