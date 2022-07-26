"Пять месяцев они защищали нас". В Одессе попрощались с командиром и тремя офицерами 28-й ОМБр, погибшими на войне с Россией

Об этом проинформировал пресс-центр бригады.

Кроме Гуляева, с почестями в последний путь провели подполковников Виталия Бондарева, Валентина Сергиенко и Александра Дейнеко.

"Когда теряешь таких людей, настоящих героев нашего времени, это очень больно. С самого начала вторжения России в Украину они храбро выполняли свой военный долг и уничтожали российских оккупантов. Мы обязательно отомстим за каждого", – подчеркнули в ОМБр.

Как пишет "Думская", на прощании были командующий войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук, пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов, на фото видно, что церемонию посетили мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской областной военной администрации, бывший командир 28-й ОМБР Максим Марченко.

Фото с прощания опубликовал также Порошенко.

Видеорепортаж о церемонии, снятый пресс-центром сил обороны юга Украины, опубликовали в Telegram-канале Одесского горсовета. "Думская" обнародовала его в YouTube.

ВИДЕО

Видео: Думская Нет / YouTube

"Личный состав бригады – за командира, за офицеров – будем бить до последнего. Поверьте, мы доведем дело [до конца] и все будет Украина", – сказал один из спикеров, прощаясь с военнослужащими.

Марченко в вечернем обращении, опубликованном в Facebook, рассказал, что именно благодаря командиру Гуляеву и погибшим офицерам враг не смог дойти до Одесской области – был остановлен и разбит на херсонском направлении.

"Пять месяцев они защищали нас в ожесточенных боях и беспощадно убивали оккупантов. К сожалению, сегодня мы теряем лучших сыновей Украины. Но мы завершим нашу общую борьбу, обязательно победим и отомстим. Вечная память погибшим воинам и слава Украине!" – сказал он и выразил соболезнования семьям погибших.