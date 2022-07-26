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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пять месяцев они защищали нас". В Одессе попрощались с командиром и тремя офицерами 28-й ОМБр, погибшими на войне с Россией

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Церемония прощания прошла на территории Военной академии
Церемония прощания прошла на территории Военной академии
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

26 июля в Одессе на территории Военной академии состоялось прощание с командиром 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковником Виталием Гуляевым и офицерами этой бригады, погибшими на войне с российскими оккупантами.

Об этом проинформировал пресс-центр бригады. 

Кроме Гуляева, с почестями в последний путь провели подполковников Виталия Бондарева, Валентина Сергиенко и Александра Дейнеко. 

"Когда теряешь таких людей, настоящих героев нашего времени, это очень больно. С самого начала вторжения России в Украину они храбро выполняли свой военный долг и уничтожали российских оккупантов. Мы обязательно отомстим за каждого", – подчеркнули в ОМБр. 

https://www.facebook.com/28brigade/posts/pfbid0y71cEo8SoLNgYnXBgvk7diQ4vWPWzc5KNmgr8XnBf5HgfGq3aafzi1jPcrZGGhrgl

Как пишет "Думская", на прощании были командующий войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук, пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов, на фото видно, что церемонию посетили мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Одесской областной военной администрации, бывший командир 28-й ОМБР Максим Марченко. 

Фото с прощания опубликовал также Порошенко. 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid0x4wohL2QCToofXEM7DQWpGjQPT9qmKzaY44G8zk6BSTwiUvPpxWwwWaP9YeMwkmgl

Видеорепортаж о церемонии, снятый пресс-центром сил обороны юга Украины, опубликовали в Telegram-канале Одесского горсовета. "Думская" обнародовала его в YouTube. 

ВИДЕО
Видео: Думская Нет / YouTube

"Личный состав бригады – за командира, за офицеров – будем бить до последнего. Поверьте, мы доведем дело [до конца] и все будет Украина", – сказал один из спикеров, прощаясь с военнослужащими. 

Марченко в вечернем обращении, опубликованном в Facebook, рассказал, что именно благодаря командиру Гуляеву и погибшим офицерам враг не смог дойти до Одесской области – был остановлен и разбит на херсонском направлении.

"Пять месяцев они защищали нас в ожесточенных боях и беспощадно убивали оккупантов. К сожалению, сегодня мы теряем лучших сыновей Украины. Но мы завершим нашу общую борьбу, обязательно победим и отомстим. Вечная память погибшим воинам и слава Украине!" – сказал он и выразил соболезнования семьям погибших. 

https://www.facebook.com/oda.odesa/videos/367801552174662/

Контекст:

Гуляев, Дейнеко, Бондарев и Сергиенко погибли 23 июля, указано на табличках с их именами на крестах, которые несли сегодня на церемонии прощания. СМИ писали, что Гуляев погиб, защищая юг Украины, во время ракетного обстрела. Об обстоятельствах гибели остальных офицеров не сообщалось.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Одесса, Александр Турчинов, военные, Геннадий Труханов, военнослужащий, погибшие, Андрей Ковальчук, прощание, церемония, Максим Марченко
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