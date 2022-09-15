Разведки Украины и США заметно усилили обмен информацией – CNN

Готовность украинцев делиться разведданными с США заметно выросла за несколько прошедших месяцев, это позволяет американским спецслужбам лучше помогать Украине в планировании боевых операций, сказал источник.

Он отметил, что на разных уровнях ведется достойная коммуникация о том, что планируется с политической и военной точек зрения.

"Военная транспарентность довольно высока", — заявил он.

Эти данные подтвердил и украинский источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому.

"Сейчас доверия гораздо больше, чем было в начале войны. И украинцы признают, что чем больше они делятся, тем больше они могут получить взамен", — сказал он.