Разведки Украины и США заметно усилили обмен информацией – CNN

Готовность украинцев делиться разведданными с США заметно выросла за несколько прошедших месяцев, это позволяет американским спецслужбам лучше помогать Украине в планировании боевых операций, сказал источник.
Он отметил, что на разных уровнях ведется достойная коммуникация о том, что планируется с политической и военной точек зрения.
"Военная транспарентность довольно высока", — заявил он.
Эти данные подтвердил и украинский источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому.
"Сейчас доверия гораздо больше, чем было в начале войны. И украинцы признают, что чем больше они делятся, тем больше они могут получить взамен", — сказал он.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и 388 населенных пунктов.