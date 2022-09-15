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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разведки Украины и США заметно усилили обмен информацией – CNN

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США помогают украинским военным планировать военные операции
США помогают украинским военным планировать военные операции
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние несколько месяцев спецслужбы Украины значительно расширили объем данных, которыми они делятся с коллегами в США, и это создает условия для более эффективного планирования операций. Об этом 15 сентября сообщает CNN со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.

Готовность украинцев делиться разведданными с США заметно выросла за несколько прошедших месяцев, это позволяет американским спецслужбам лучше помогать Украине в планировании боевых операций, сказал источник.

Он отметил, что на разных уровнях ведется достойная коммуникация о том, что планируется с политической и военной точек зрения.

"Военная транспарентность довольно высока", — заявил он.

Эти данные подтвердил и украинский источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому.

"Сейчас доверия гораздо больше, чем было в начале войны. И украинцы признают, что чем больше они делятся, тем больше они могут получить взамен", — сказал он.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и 388 населенных пунктов.

Теги: США, военные, разведка, ВСУ, спецслужбы, война России против Украины, контрнаступление
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