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Резников: Минскими соглашениями россияне сами себя загнали в ловушку

Подписав Минские договоренности, Россия согласилась с тем, что выборы на временно оккупированном Донбассе не могут быть свободными и независимыми, пока эта территория не контролируется правительством. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Россия в Минских соглашениях согласилась с тем, что выборы на временно оккупированном Донбассе не могут быть свободными и независимыми Резников
Россия в Минских соглашениях согласилась с тем, что выборы на временно оккупированном Донбассе не могут быть свободными и независимыми – Резников
Олексій Резніков / Facebook

Россия сама себя загнала в ловушку, согласившись на подписание Минских договоренностей. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24" 20 сентября.

"Когда россияне согласились на политико-дипломатическую договоренность, которую мы называем Минскими соглашениями, поскольку это не является международным договором, они себя в том числе загнали в определенную ловушку, потому что согласились на то, что выборы в ОРДЛО [отдельных районах Донецкой и Луганской областей] будут проходить под контролем бюро демократических институтов прав человека ОБСЕ", – сказал он.

По его словам, бюро работает только с Копенгагенским стандартом, четко предусматривающим, что не могут быть свободными и независимыми выборы на территории, если она не контролируется правительством.

"Потому что правительство обязано дать гарантии безопасности работникам мониторинговой миссии, которая приезжает", – уточнил вице-премьер.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. В документе сказано, что местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. Депутаты отметили, что выборы на этих территориях будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Избирательный процесс начался 5 сентября.

19 августа Кравчук сообщил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс.

11 сентября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров советников глав государств "Нормандской четверки" в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее "камнем преткновения". По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 сентября опроверг это заявление. "Это невозможно, потому что мы не можем вмешиваться в деятельность украинского парламента", – сказал он.

Нардеп Качура 28 июля внес проект внесения изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию пункта об условиях организации выборов на оккупированных территориях.

19 сентября Кравчук заявил, что постановление Верховной Рады, в котором говорится об отмене местных выборов в ОРДЛО, противоречит Минским договоренностям. По его словам, эта проблема может заблокировать переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Алексей Резников, Минские соглашения, местные выборы, война в Украине, вице-премьер, война на Донбассе, ОРДЛО
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