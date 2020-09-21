Резников: Минскими соглашениями россияне сами себя загнали в ловушку

Подписав Минские договоренности, Россия согласилась с тем, что выборы на временно оккупированном Донбассе не могут быть свободными и независимыми, пока эта территория не контролируется правительством. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Россия в Минских соглашениях согласилась с тем, что выборы на временно оккупированном Донбассе не могут быть свободными и независимыми – Резников Олексій Резніков / Facebook

Россия сама себя загнала в ловушку, согласившись на подписание Минских договоренностей. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24" 20 сентября.

"Когда россияне согласились на политико-дипломатическую договоренность, которую мы называем Минскими соглашениями, поскольку это не является международным договором, они себя в том числе загнали в определенную ловушку, потому что согласились на то, что выборы в ОРДЛО [отдельных районах Донецкой и Луганской областей] будут проходить под контролем бюро демократических институтов прав человека ОБСЕ", – сказал он.

По его словам, бюро работает только с Копенгагенским стандартом, четко предусматривающим, что не могут быть свободными и независимыми выборы на территории, если она не контролируется правительством.

"Потому что правительство обязано дать гарантии безопасности работникам мониторинговой миссии, которая приезжает", – уточнил вице-премьер.