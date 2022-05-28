"Роковая ошибка". Ветеран спецназа США Блэкберн назвал три причины, по которым Россия не смогла взять Киев

"Пожалуй, они пытались наступать сразу со многих флангов, а на это не хватило сил. Если взять три основные причины – проблемы с логистикой, проблемы с командованием и недооценка украинцев. Они действительно думали, что это будет для них легкая прогулка и без лишней мороки захватят Киев. И это была их роковая ошибка", – сказал он.

Американский военный считает, что сопротивление украинцев оказалось "гораздо сильнее", чем ожидали россияне.

"Сейчас на востоке мы видим, что они сменили тактику: накопили много сил и наступают медленно, пытаясь продавить местами прям в лобовую. У них нет гибкости, наблюдаются проблемы с логистикой, поэтому они не могут быстро наступать. Украина должна использовать их слабости", – объяснил Блэкберн.

Он согласился с репликой журналиста, что "вторая армия мира", коей считается российская армия, находится в "плачевном состоянии".

"Они до сих пор используют тактику Второй мировой войны. Например, США много где проводили военные операции, поэтому имеют достаточно опыта, полученного в разных условиях. Мы учились на своих ошибках, совершенствовались и затем передавали свои знания и умения военным из стран-партнеров. [...] Украинцы умело маневрируют и используют нетривиальную тактику. В то время как противник пытается воевать по старым советским лекалам. Это играет немаловажную роль", – отметил Блэкберн.

Американский военный выразил уверенность, что президент России Владимир "Путин не победит Украину".

Война России против Украины. Главное (обновляется)