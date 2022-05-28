"Роковая ошибка". Ветеран спецназа США Блэкберн назвал три причины, по которым Россия не смогла взять Киев

"Пожалуй, они пытались наступать сразу со многих флангов, а на это не хватило сил. Если взять три основные причины – проблемы с логистикой, проблемы с командованием и недооценка украинцев. Они действительно думали, что это будет для них легкая прогулка и без лишней мороки захватят Киев. И это была их роковая ошибка", – сказал он.
Американский военный считает, что сопротивление украинцев оказалось "гораздо сильнее", чем ожидали россияне.
"Сейчас на востоке мы видим, что они сменили тактику: накопили много сил и наступают медленно, пытаясь продавить местами прям в лобовую. У них нет гибкости, наблюдаются проблемы с логистикой, поэтому они не могут быстро наступать. Украина должна использовать их слабости", – объяснил Блэкберн.
Он согласился с репликой журналиста, что "вторая армия мира", коей считается российская армия, находится в "плачевном состоянии".
"Они до сих пор используют тактику Второй мировой войны. Например, США много где проводили военные операции, поэтому имеют достаточно опыта, полученного в разных условиях. Мы учились на своих ошибках, совершенствовались и затем передавали свои знания и умения военным из стран-партнеров. [...] Украинцы умело маневрируют и используют нетривиальную тактику. В то время как противник пытается воевать по старым советским лекалам. Это играет немаловажную роль", – отметил Блэкберн.
Американский военный выразил уверенность, что президент России Владимир "Путин не победит Украину".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину якобы для ее "демилитаризации" и "денацификации". Оккупанты зашли в Украину с севера (в том числе с территории Беларуси), юга и востока.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В то же время российские военные регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.
28 апреля в Киевской военной администрации заявили, что операция по обороне Киева завершена, но опасность столице сохраняется.
По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.