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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не ограничивается военными действиями, а пытается использовать "пятую колонну" в Украине – Данилов

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Данилов латвийскому послу: Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ
Данилов – латвийскому послу: Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ
Фото: rnbo.gov.ua

Российская агрессия против Украины не ограничивается военными действиями, Кремль также пытается действовать в Украине с помощью своей "пятой колонны", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он сказал 16 декабря во время встречи с послом Латвии Илгварсом Клявой, сообщает пресс-служба СНБО.

Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию в мире и регионе, уделив основное внимание ситуации на Востоке Украины в контексте продолжающейся гибридной агрессии РФ. Собеседники также говорили об украинско-латвийском сотрудничестве и перспективах его углубления.

По словам Данилова, несмотря на то, что ситуация на фронте в связи с действиями РФ остается сложной, Украина готова дать агрессору адекватный ответ.

"Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает закон Украины об основах национального сопротивления, наши силы территориальной обороны и способность общества к сопротивлению будут значительно усилены", – напомнил он.

Данилов также подчеркнул, что для эффективного противодействия агрессивным действиям РФ необходима консолидация усилий "настоящих партнеров". "Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ", – добавил он.

В свою очередь латвийский посол заверил в неизменности поддержки Латвией Украины на ее пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности в отношении оккупированных территорий, сообщили в СНБО.

Также посол выразил готовность Латвии углублять сотрудничество с Украиной и продолжать поддерживать ее на международной арене.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Латвия, СНБО, страны Балтии, гибридная война, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Алексей Данилов, посол
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