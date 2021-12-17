Россия не ограничивается военными действиями, а пытается использовать "пятую колонну" в Украине – Данилов

Данилов – латвийскому послу: Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ Фото: rnbo.gov.ua

Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию в мире и регионе, уделив основное внимание ситуации на Востоке Украины в контексте продолжающейся гибридной агрессии РФ. Собеседники также говорили об украинско-латвийском сотрудничестве и перспективах его углубления.

По словам Данилова, несмотря на то, что ситуация на фронте в связи с действиями РФ остается сложной, Украина готова дать агрессору адекватный ответ.

"Мы готовы к любому развитию событий. С 1 января следующего года полностью заработает закон Украины об основах национального сопротивления, наши силы территориальной обороны и способность общества к сопротивлению будут значительно усилены", – напомнил он.

Данилов также подчеркнул, что для эффективного противодействия агрессивным действиям РФ необходима консолидация усилий "настоящих партнеров". "Латвия и другие страны Балтии понимают, что такое РФ", – добавил он.

В свою очередь латвийский посол заверил в неизменности поддержки Латвией Украины на ее пути к восстановлению суверенитета и территориальной целостности в отношении оккупированных территорий, сообщили в СНБО.

Также посол выразил готовность Латвии углублять сотрудничество с Украиной и продолжать поддерживать ее на международной арене.