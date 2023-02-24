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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия бросает все силы на ослабление украинских Вооруженных сил, а не на захват новых территорий – британская разведка

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Кремль осознал, что не может захватить всю Украину
Кремль осознал, что не может захватить всю Украину 
Фото: ЕРА

Россия не изменила целей войны, но начала новый этап кампании. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 24 февраля в Twitter.

С 2014 года стратегическая цель России в Украине не менялась, она стремится установить контроль над всей страной. В 2014–2021 годах Москва добивалась этой цели путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма, считают спецслужбы.

24 февраля 2022 года Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю страну и свергнуть ее правительство. К апрелю 2022 года Кремль осознал, что это не удалось, и сосредоточился на попытках расширить и закрепить контроль на временно оккупированной части Донбасса и на юге Украины.

В минобороны Великобритании считают, что в последние недели РФ снова изменила свой подход – теперь ее кампания, скорее всего, направлена в первую очередь на ослабление украинских Вооруженных сил, а не на захват новых территорий.

"Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества РФ в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину", – говорится в сообщении.

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля, чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений"

По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. 

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Теги: Россия, Великобритания, Кремль, Донбасс, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты, военная разведка
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