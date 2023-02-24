Россия бросает все силы на ослабление украинских Вооруженных сил, а не на захват новых территорий – британская разведка

С 2014 года стратегическая цель России в Украине не менялась, она стремится установить контроль над всей страной. В 2014–2021 годах Москва добивалась этой цели путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма, считают спецслужбы.
24 февраля 2022 года Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю страну и свергнуть ее правительство. К апрелю 2022 года Кремль осознал, что это не удалось, и сосредоточился на попытках расширить и закрепить контроль на временно оккупированной части Донбасса и на юге Украины.
В минобороны Великобритании считают, что в последние недели РФ снова изменила свой подход – теперь ее кампания, скорее всего, направлена в первую очередь на ослабление украинских Вооруженных сил, а не на захват новых территорий.
"Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества РФ в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 February 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 24, 2023
Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/FlQbFgxAlv
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/3WHAZabLSA
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля, чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.
16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".
По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.