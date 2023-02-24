Россия бросает все силы на ослабление украинских Вооруженных сил, а не на захват новых территорий – британская разведка

Кремль осознал, что не может захватить всю Украину Фото: ЕРА

С 2014 года стратегическая цель России в Украине не менялась, она стремится установить контроль над всей страной. В 2014–2021 годах Москва добивалась этой цели путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма, считают спецслужбы.

24 февраля 2022 года Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю страну и свергнуть ее правительство. К апрелю 2022 года Кремль осознал, что это не удалось, и сосредоточился на попытках расширить и закрепить контроль на временно оккупированной части Донбасса и на юге Украины.

В минобороны Великобритании считают, что в последние недели РФ снова изменила свой подход – теперь ее кампания, скорее всего, направлена в первую очередь на ослабление украинских Вооруженных сил, а не на захват новых территорий.

"Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества РФ в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину", – говорится в сообщении.