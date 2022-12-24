Россия ежедневно обстреливает жилые дома в Украине, чем нарушает законы и обычаи войны – Резников

Резников: Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны запрещает нападение или бомбардировку незащищенных городов, сел, жилищ или зданий. Но оккупантам все равно Фото: EPA

"Россияне ежедневно обстреливают украинские жилые дома. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны запрещает нападение или бомбардировку незащищенных городов, сел, жилищ или зданий. Но оккупантам все равно", – написал он.

Резников добавил хештег с призывом создать трибунал для России.

russians are shelling * residential buildings on a daily basis. The Convention respecting the Laws and Customs of War on Land prohibits the attack or bombardment of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended. But the occupiers don’t care.#tribunal4russia

4/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 24, 2022