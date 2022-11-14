Россия испытывает дефицит ракет, поэтому пока не наносит массовых ударов – Воздушные силы ВСУ

Он отметил, что на прошлой неделе россияне не прибегали к массовым ударам и почти не применяли крылатые ракеты и иранские дроны Shahed-136.
"Очевидно, что противник не может позволить себе наносить массированные удары постоянно, так как испытывает определенный дефицит вооружения. Это касается и "Искандеров", и ракет Х555, Х101, а также "Калибр" – особенно "Калибров", – сказал Игнат.
Он уточнил, что россияне в октябре запустили по Украине до 15 ракет "Калибр". Они не успевают восполнять свои запасы.
В то же время оккупанты уже вывели в Черное море носители "Калибров", поэтому удары в дальнейшем возможны.
Также Игнат напомнил, что постоянно происходят обстрелы прифронтовых городов реактивной артиллерией, а также зенитными комплексами С-300, которые враг имеет в избытке.
Отвечая на вопрос, означает ли нынешнее затишье, что враг собирает силы для очередного массированного обстрела, представитель отметил, что затишье это условное, ведь война продолжается и обстрелы Бахмута, Авдеевки Донецкой области постоянно продолжаются.
"Мы говорим о затишье ракетных обстрелов. Враг, очевидно, накапливает свои силы. Плюс это условное затишье можно связать с действиями на южном направлении", – подчеркнул спикер.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Корабли и подводные лодки военно-морского флота РФ маневрируют в Черном море, атакуя украинские города ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября сообщал, что за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила около 4,5 тыс. ракет против страны.
6 ноября Зеленский отметил, что все чаще появляются сообщения об отсутствии в Черном море кораблей, способных нести "Калибры". "Это очень весомый результат, обеспеченный нашими защитниками. Чем меньше российского Черноморского флота, тем безопаснее в Черном море", – подчеркивал он.
12 ноября в Черном море находился 21 корабль, в том числе два ракетоносителя с 16 "Калибрами".