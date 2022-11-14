Россия испытывает дефицит ракет, поэтому пока не наносит массовых ударов – Воздушные силы ВСУ

Игнат отметил, что на прошлой неделе россияне не прибегали к массовым ударам Фото: EPA

Он отметил, что на прошлой неделе россияне не прибегали к массовым ударам и почти не применяли крылатые ракеты и иранские дроны Shahed-136.

"Очевидно, что противник не может позволить себе наносить массированные удары постоянно, так как испытывает определенный дефицит вооружения. Это касается и "Искандеров", и ракет Х555, Х101, а также "Калибр" – особенно "Калибров", – сказал Игнат.

Он уточнил, что россияне в октябре запустили по Украине до 15 ракет "Калибр". Они не успевают восполнять свои запасы.

В то же время оккупанты уже вывели в Черное море носители "Калибров", поэтому удары в дальнейшем возможны.

Также Игнат напомнил, что постоянно происходят обстрелы прифронтовых городов реактивной артиллерией, а также зенитными комплексами С-300, которые враг имеет в избытке.

Отвечая на вопрос, означает ли нынешнее затишье, что враг собирает силы для очередного массированного обстрела, представитель отметил, что затишье это условное, ведь война продолжается и обстрелы Бахмута, Авдеевки Донецкой области постоянно продолжаются.

"Мы говорим о затишье ракетных обстрелов. Враг, очевидно, накапливает свои силы. Плюс это условное затишье можно связать с действиями на южном направлении", – подчеркнул спикер.