Россия перебросила в Беларусь часть танковой армии, которую ВСУ весной разбили под Харьковом – британская разведка

Вероятно, подразделения армии присоединятся к совместным учениям, объявленным Москвой и Минском на территории Беларуси.
"Это соединение, вероятно, проводит тренировки перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность", – говорится в сообщении.
13 сентября британская разведка сообщала, что 1-я гвардейская танковая армия РФ, считавшаяся элитным соединением для обороны Москвы, на начальном этапе вторжения принимала участие в наступлении на Харьковскую область и понесла значительные потери.
Комментируя события на фронте за последние двое суток, минобороны Великобритании отмечает, что основные боевые действия сосредоточены вокруг Бахмутского района Донецкой области и около Сватово в Луганской.
"Россия продолжает инициировать частые мелкомасштабные атаки в этих районах, хотя небольшая территория перешла из рук в руки", – заявили в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 December 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 27, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/zSgoRgPkUe
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
19 декабря Путин отправился в Минск для проведения переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.