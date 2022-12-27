Россия перебросила в Беларусь часть танковой армии, которую ВСУ весной разбили под Харьковом – британская разведка

Вероятно, подразделения армии присоединятся к совместным учениям, объявленным Москвой и Минском на территории Беларуси.

"Это соединение, вероятно, проводит тренировки перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность", – говорится в сообщении.

13 сентября британская разведка сообщала, что 1-я гвардейская танковая армия РФ, считавшаяся элитным соединением для обороны Москвы, на начальном этапе вторжения принимала участие в наступлении на Харьковскую область и понесла значительные потери.

Комментируя события на фронте за последние двое суток, минобороны Великобритании отмечает, что основные боевые действия сосредоточены вокруг Бахмутского района Донецкой области и около Сватово в Луганской.

"Россия продолжает инициировать частые мелкомасштабные атаки в этих районах, хотя небольшая территория перешла из рук в руки", – заявили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 December 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/zSgoRgPkUe — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 27, 2022