Россия снова обстреляла приграничные районы Черниговской области. Известно о 30 прилетах

По информации командования, с 14.00 до 15.20 поступило сообщение о 30 прилетах – вероятно, из миномета – в районе села Сеньковка.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – говорится в сообщении.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской и Черниговской областей была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
25 октября Государственная пограничная служба Украины сообщила об обстреле приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались пять общин.