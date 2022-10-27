Россия снова обстреляла приграничные районы Черниговской области. Известно о 30 прилетах

По информации командования, с 14.00 до 15.20 поступило сообщение о 30 прилетах – вероятно, из миномета – в районе села Сеньковка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", – говорится в сообщении.