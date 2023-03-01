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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вербует палестинцев для участия в войне против Украины – СМИ

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За участие в боевых действия на стороне РФ палестинцам платят по $350 в месяц
За участие в боевых действия на стороне РФ палестинцам платят по $350 в месяц
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Россия вербует палестинцев для участия в войне против Украины на стороне РФ. Об этом говорится в материале The Media Line, опубликованном 27 февраля. Издание ссылается на свои источники.

За поступление в армию РФ палестинцам платят по $350 в месяц, говорится в материале. Источник СМИ добавил, что вербовкой занимаются активисты, связанные с посольством Палестины в Ливане. Кроме того, к вербовке имеет отношение ливанская радикальная группировка "Хезболла", пишет издание. Она помогает найти тех палестинцев, которые умеют управлять беспилотниками и имеют опыт ведения партизанской войны в городских районах.

Большинство из завербованных были рождены после 1969 года, поскольку те, кто родился раньше, не имеют надлежащей регистрации у ливанских властей. 

Большинство палестинцев, которые согласились ехать воевать, родом из Эйн-аль-Халва, крупнейшего лагеря палестинских беженцев в Ливане. Ливанский исследователь Риад Кахваджи рассказал СМИ, что " не удивлен", что мужчины соглашаются, потому что работы для молодежи в лагере нет.

По информации The Media Line, Россия отправляет палестинцев на передовую. Всего на фронт после экспресс-подготовки уже отправлены около 300 человек, еще 100 – готовятся к отправке, утверждает издание.

Кроме того, по данным издания, Россия ищет наемников в Сирии. Этим, в частности, занимается ЧВК "Вагнер". Также воевать против Украины на стороне РФ готовят бойцов сирийских регулярных войск, пишет СМИ. Эти бойцы получают за участие в боевых действиях от $500 до $700 в месяц, что является по сирийским меркам высокой зарплатой.

Контекст:

Россия вербует боевиков на войну против Украины в одной из стран Ближнего Востока, сообщал Генштаб ВСУ 22 октября 2022 года. "Наряду с поиском оружия российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков", – заявляли в штабе.

Теги: Россия, Украина, Ливан, Палестина, наемники, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Хезболла
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