"Россияне даже не представляют". Данилов заявил, что многие страны тайно помогают Украине

Данилов: Нам помогает огромное количество стран, но не про всю помощь мы рассказываем Фото: Олексій Данілов / Facebook

Он отметил, что Россию "раздражает, когда такие процессы происходят публично", поэтому РФ и не подозревает о масштабах помощи, которую Украина получает от своих партнеров.

"Нам помогает огромное количество стран, но есть такая просьба – не про всю помощь мы рассказываем. Придет время, будет наша победа, и, если страны примут решение и скажут, что готовы также публично говорить о своей помощи, это их право, право каждой страны, мы его уважаем. Главное, чтобы они нам помогали. Я могу сказать, что россияне даже не представляют, что их ждет после нашей победы. Благодаря тому оружию, которое предоставляют нам наши партнеры", – сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в конце ноября также говорил, что некоторые страны тайно оказывают военную помощь при посредничестве союзников Украины. "Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", – сказал он.