"Россияне даже не представляют". Данилов заявил, что многие страны тайно помогают Украине

Он отметил, что Россию "раздражает, когда такие процессы происходят публично", поэтому РФ и не подозревает о масштабах помощи, которую Украина получает от своих партнеров.
"Нам помогает огромное количество стран, но есть такая просьба – не про всю помощь мы рассказываем. Придет время, будет наша победа, и, если страны примут решение и скажут, что готовы также публично говорить о своей помощи, это их право, право каждой страны, мы его уважаем. Главное, чтобы они нам помогали. Я могу сказать, что россияне даже не представляют, что их ждет после нашей победы. Благодаря тому оружию, которое предоставляют нам наши партнеры", – сказал он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в конце ноября также говорил, что некоторые страны тайно оказывают военную помощь при посредничестве союзников Украины. "Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", – сказал он.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.
Кроме того, с начала нападения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд. Военной помощи более чем на £3 млрд в 2022 году предоставила Украине Великобритания.