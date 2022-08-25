Россияне нанесли два ракетных удара по Киевской области, жертв и разрушений нет – глава ОВА

"Ночью враг нанес ракетные обстрелы по одной из общин Вышгородского района. Зафиксировано два прилета. Жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет. Пожары и разрушения жилых построек или объектов инфраструктуры отсутствуют", – написал он.
Кулеба отметил, что другие взрывы, которые могли слышать жители региона, – работа системы противовоздушной обороны.
Ранее Кулеба сообщал о взрывах в Киевской области ночью.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия.