Россияне нанесли два ракетных удара по Киевской области, жертв и разрушений нет – глава ОВА

"Ночью враг нанес ракетные обстрелы по одной из общин Вышгородского района. Зафиксировано два прилета. Жертв и раненых среди гражданских по состоянию на утро нет. Пожары и разрушения жилых построек или объектов инфраструктуры отсутствуют", – написал он.

Кулеба отметил, что другие взрывы, которые могли слышать жители региона, – работа системы противовоздушной обороны.

Ранее Кулеба сообщал о взрывах в Киевской области ночью.