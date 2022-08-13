Россияне уничтожили автозаправочные станции в Херсонской области – ОВА

Об этом 13 августа в Facebook сообщил пресс-центр Херсонской ОВА.

"Оккупанты круглосуточно обстреливают освобожденные населенные пункты, убивая местных и уничтожая гражданские объекты, – говорится в сообщении. – Военные России захватили и уничтожили 11 АЗС возле сел Посад-Покровское, Петропавловка, Чернобаевка, Степановка, в городах Херсон, Новая Каховка и Берислав".

В то же время, отмечается, что в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области "Укрпошта" начала выдавать пенсии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

В Херсонской ОВА рассказали 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.