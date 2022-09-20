Российские оккупанты ночью нанесли авиаудар по многоэтажке в Бахмуте, спасатели ищут людей под завалами

"Этой ночью россияне продолжали активно стрелять на донецком и горловском направлениях. Около 1.00 враги нанесли авиаудар по Бахмуту – попали в многоэтажку. В доме обрушились три подъезда. Под завалами могут находиться два человека. На месте работают спасатели. Также на территории общины накануне вечером под обстрел попало Хромово – один человек ранен", – написал Кириленко.
По его словам, в результате обстрелов Северска со стороны оккупантов разрушены по меньшей мере два частных дома. Информация о пострадавших пока не поступала.
Также ночью россияне обстреляли старую часть Авдеевки, к утру – центральную. По предварительной информации, обошлось без жертв.
"В 00.30 обстрелам подверглась Богоявленка Угледарской общины – объемы разрушений устанавливаем", – отметил глава ОВА.
Кириленко призвал граждан эвакуироваться из Донецкой области, поскольку в регионе "давно уже не осталось ни одного безопасного места".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.