Российский пропагандист попытался заставить похищенного экс-мэра Херсона назвать Шухевича соратником нацистской Германии. У него не вышло

На видео российский пропагандист спрашивал Миколаенко, может ли он повторить, что Шухевич для него герой Фото: STERNENKO / Telegram

На видео российский пропагандист спросил Миколаенко, может ли он в нынешних обстоятельствах повторить, что Шухевич для него герой.

– Неужели здесь, где висит сейчас знамя победы, где Стелла освободителям, горит вечный огонь, вы сможете повторить то, что сказали в первый раз. Шухевич для вас действительно герой?

– Если это звание ему дала страна, значит, для этой страны он герой.

Когда пропагандист спросил, на чьей стороне воевал Шухевич, бывший глава Херсона ответил, что за Украину. Россиянин попытался возразить, что Шухевич якобы воевал за нацистскую Германию, но Миколаенко опять повторил свои слова.

Журналисты издания "Мост" узнали имя пропагандиста, который пытался спровоцировать украинского политика. Это Иван Литомин, он регулярно записывает пропагандистские сюжеты с похищенными херсонцами.