ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский пропагандист попытался заставить похищенного экс-мэра Херсона назвать Шухевича соратником нацистской Германии. У него не вышло

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На видео российский пропагандист спрашивал Миколаенко, может ли он повторить, что Шухевич для него герой
На видео российский пропагандист спрашивал Миколаенко, может ли он повторить, что Шухевич для него герой
Фото: STERNENKO / Telegram

Похищенный россиянами бывший глава Херсона Владимир Миколаенко отказался очернять на камеру российскому каналу "Известия" главнокомандующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича. Фрагмент сюжета в своем Telegram опубликовал активист Сергей Стерненко.

На видео российский пропагандист спросил Миколаенко, может ли он в нынешних обстоятельствах повторить, что Шухевич для него герой.

– Неужели здесь, где висит сейчас знамя победы, где Стелла освободителям, горит вечный огонь, вы сможете повторить то, что сказали в первый раз. Шухевич для вас действительно герой?

– Если это звание ему дала страна, значит, для этой страны он герой.

Когда пропагандист спросил, на чьей стороне воевал Шухевич, бывший глава Херсона ответил, что за Украину. Россиянин попытался возразить, что Шухевич якобы воевал за нацистскую Германию, но Миколаенко опять повторил свои слова.

Журналисты издания "Мост" узнали имя пропагандиста, который пытался спровоцировать украинского политика. Это Иван Литомин, он регулярно записывает пропагандистские сюжеты с похищенными херсонцами.

Контекст:

Миколаенко возглавлял город в 2014–2020 годах. 18 апреля этого года супруга бывшего мэра Херсона сообщила изданию "Мост", что ее мужа похитили оккупанты. По ее словам, Миколаенко позвал на встречу товарищ. После этого он позвонил по телефону, но не было ничего слышно. Больше связи с Миколаенко не было. Ранее экс-мэр говорил, что получал угрозы от оккупантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, война, Юрий Шухевич, Владимир Миколаенко, российская пропаганда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
"Пойдут пятки целовать к тому, кого называли "нациком". Ефросинина заявила, что россияне раскаются перед украинцами
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Все дети Украины теперь взрослые. Их детство украли проклятые орки". Тринчер побывала в шелтере для переселенцев
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"Немного приболела. Это нервное". Никитюк рассказала о своем состоянии
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире"
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
  Витовская-Ванца обратилась к украинкам за рубежом: Надо все-таки держать удар и иметь достоинство не позорить нашу страну
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
После посещения Джоли львовской кофейни в сети выставили на продажу "недоеденный звездой круассан" за 1 млн грн
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
В Казахстане вслед за Израилем и США отменили концерты комика Сабурова, который побоялся публично осудить нападение РФ на Украину
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
"Я не ожидала, что они набегут". Федишин рассказала о нападках фанатов Ани Лорак после публичного осуждения ее позиции
  Данилко: Путин преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
  Данилко: Путин – преступник. Поэтому я желаю ему скорее умереть
"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину
"Не выдержала". Mamarika сообщила, что вместе с сыном вернулась из Польши в Украину
"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ
"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "Они теперь очень категоричные". Ефросинина прокомментировала заявления артистов из РФ, которые перестали замалчивать войну против Украины
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
  "На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
"Они навсегда должны исчезнуть из нашей вселенной". Полякова высказалась об украинцах, продолжающих выступать в РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эта потаскуха работала и жила в Украине, а сейчас засунула язык в свою задницу". Узелков высказался о певице Елке (631111)
2
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ (125873)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (52497)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (47652)
5
Путин готовится к хирургической операции. Названы болезни президента РФ – СМИ (34501)
6
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ (32173)
7
"В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне (21710)
8
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой (21330)
 
 
 
 