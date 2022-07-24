С 24 февраля россияне убили по меньшей мере 18 украинских медиков – Минздрав

Еще 50 медиков получили ранения в результате обстрелов оккупантов, добавили в ведомстве.
Кроме того, за последние пять месяцев войны оккупанты уничтожили 123 объекта системы здравоохранения, которые теперь не подлежат восстановлению. Еще 746 объектов сейчас нуждаются в восстановлении.
"Начата работа по восстановлению учреждений здравоохранения. Уже осенью мы сможем увидеть первые результаты восстановления разрушенных россиянами медицинских учреждений", – подчеркнули в Минздраве.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев, сообщил 13 июня глава Нацполиции Игорь Клименко.