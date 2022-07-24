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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля россияне убили по меньшей мере 18 украинских медиков – Минздрав

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50 украинских медиков получили ранения в результате обстрелов оккупантов
50 украинских медиков получили ранения в результате обстрелов оккупантов
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения российские войска убили не менее 18 украинских медицинских работников. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

Еще 50 медиков получили ранения в результате обстрелов оккупантов, добавили в ведомстве.

Кроме того, за последние пять месяцев войны оккупанты уничтожили 123 объекта системы здравоохранения, которые теперь не подлежат восстановлению. Еще 746 объектов сейчас нуждаются в восстановлении.

"Начата работа по восстановлению учреждений здравоохранения. Уже осенью мы сможем увидеть первые результаты восстановления разрушенных россиянами медицинских учреждений", – подчеркнули в Минздраве.

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Контекст:

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев, сообщил 13 июня глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, убийство, война, война России против Украины, медики, Минздрав
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