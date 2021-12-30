СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков "ЛНР", который руководил обстрелами украинских позиций

Во время задержания боевик находился в военной форме российского образца Фото: ssu.gov.ua

"Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил на попытке пересечь линию разграничения. По предварительной информации, он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Боевик находился в военной форме российского образца", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что задержанным оказался командир мотострелкового подразделения российских оккупантов. Под его руководством боевики обстреливали позиции украинских военных в Луганской области.

По данным следствия, в феврале 2020 года подозреваемый получил гражданство РФ.

Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.