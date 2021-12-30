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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков "ЛНР", который руководил обстрелами украинских позиций

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Во время задержания боевик находился в военной форме российского образца
Во время задержания боевик находился в военной форме российского образца
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины объявила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР". Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

"Злоумышленник был задержан военнослужащими операции Объединенных сил на попытке пересечь линию разграничения. По предварительной информации, он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции. Боевик находился в военной форме российского образца", – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования установлено, что задержанным оказался командир мотострелкового подразделения российских оккупантов. Под его руководством боевики обстреливали позиции украинских военных в Луганской области.

По данным следствия, в феврале 2020 года подозреваемый получил гражданство РФ.

Следователи СБУ подозревают задержанного в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, СБУ, Украина, террористы, боевики, расследование, обстрелы, ЛНР, подозрение, Служба безопасности Украины
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