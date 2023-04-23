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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о разоблачении 12 коллаборантов "МВД РФ" в Херсонской области, которые фабриковали дела против украинцев

По информации СБУ, сейчас подозреваемые скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины
По информации СБУ, сейчас подозреваемые скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины 22 апреля сообщила в Telegram, что установила личности 12 коллаборантов, которые вступили в созданное российскими оккупантами "главное управление МВД РФ Херсонской области".

По данным спецслужбы, в рядах российского карательного органа они выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона.

"Среди идентифицированных коллаборантов 30-летняя жительница областного центра, которая добровольно согласилась стать "следователем" в одном из "райотделов" псевдоучреждения. Находясь на "должности", она участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей, которые оказывали сопротивление оккупантам. Для этого занималась "серийным" фабрикованием дел против жителей захваченных районов области. Также она причастна к разграблению личного имущества людей во время проведения "обысков" в их домах", – говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ разоблачили трех бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и вступили в ряды оккупантов. Им дали "должности" в "экспертно-криминалистическом центре", который ответственен за подделку экспертиз по "уголовным делам" против граждан с проукраинской позицией.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили им и другим фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации СБУ, сейчас подозреваемые скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины. Однако сотрудники спецслужбы знают места их нахождения и работают над привлечением фигурантов к ответственности.  

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсонская область, правоохранители, МВД РФ, спецслужбы, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины
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