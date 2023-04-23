СБУ сообщила о разоблачении 12 коллаборантов "МВД РФ" в Херсонской области, которые фабриковали дела против украинцев

По информации СБУ, сейчас подозреваемые скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины Фото: depositphotos.com

По данным спецслужбы, в рядах российского карательного органа они выполняли задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона.

"Среди идентифицированных коллаборантов 30-летняя жительница областного центра, которая добровольно согласилась стать "следователем" в одном из "райотделов" псевдоучреждения. Находясь на "должности", она участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей, которые оказывали сопротивление оккупантам. Для этого занималась "серийным" фабрикованием дел против жителей захваченных районов области. Также она причастна к разграблению личного имущества людей во время проведения "обысков" в их домах", – говорится в сообщении.

Также сотрудники СБУ разоблачили трех бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и вступили в ряды оккупантов. Им дали "должности" в "экспертно-криминалистическом центре", который ответственен за подделку экспертиз по "уголовным делам" против граждан с проукраинской позицией.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили им и другим фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации СБУ, сейчас подозреваемые скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины. Однако сотрудники спецслужбы знают места их нахождения и работают над привлечением фигурантов к ответственности.