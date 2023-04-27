Шмыгаль встретился с папой римским и передал фотоальбом о преступлениях РФ в Украине

"Рассказал, как украинцы каждый день вынуждены бороться за свои жизни в войне, которую развязала Россия. Мы ценим усилия Святого престола, направленные на завершение войны, и считаем, что лучший путь к миру – это формула президента Украины Владимира Зеленского. Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны", – написал Шмыгаль.
Он передал Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины.
Премьер поблагодарил понтифика за гуманитарную помощь, а также за лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии.
Шмыгаль сообщил, что пригласил Франциска в Киев. Он выразил надежду, что Ватикан использует свое влияние, чтобы вернуть мир в Украину.
Ватикан осуждает войну России против Украины. Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры. В течение года Франциск много раз призывал остановить огонь. В своем ежегодном рождественском обращении 25 декабря папа римский также призвал немедленно прекратить войну в Украине.
В то же время 7 ноября он заявил, что жестокость российских солдат, с которой они действуют в Украине, в целом "не присуща российскому народу". Также он упомянул российского писателя Федора Достоевского, который, по словам понтифика, до сих пор "вдохновляет христиан на осмысление христианства".
Такие заявления папы возмутили украинцев. В частности, посол Украины в США Оксана Маркарова предположила, что папа Франциск невнимательно читал Достоевского, а посол Украины в Ватикане Андрей Юраш написал, что приказы бомбить Украину отдают не наемники, а "искренние российские "гуманисты" – последователи Достоевского".
В марте 2023 года папа римский заявил, что готов посетить Киев, но при условии, что он сможет отправиться также в Москву.
На Пасху 16 апреля Франциск помолился, чтобы Украина и Россия достигли мира.