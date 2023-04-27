Шмыгаль встретился с папой римским и передал фотоальбом о преступлениях РФ в Украине

"Рассказал, как украинцы каждый день вынуждены бороться за свои жизни в войне, которую развязала Россия. Мы ценим усилия Святого престола, направленные на завершение войны, и считаем, что лучший путь к миру – это формула президента Украины Владимира Зеленского. Надеемся, Ватикан присоединится к ее реализации, в частности к процессу возвращения пленных и депортированных, восстановлению справедливости и фиксации окончания войны", – написал Шмыгаль.

Он передал Франциску фотоальбом о преступлениях России в Буче, Бородянке и других городах Украины.

Премьер поблагодарил понтифика за гуманитарную помощь, а также за лечение в ватиканском госпитале украинских детей, пострадавших от российской агрессии.

Шмыгаль сообщил, что пригласил Франциска в Киев. Он выразил надежду, что Ватикан использует свое влияние, чтобы вернуть мир в Украину.