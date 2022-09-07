СКМ Ахметова стала генеральным партнером разработки стратегии возрождения Мариуполя

К проекту уже подключились USAID, ЕБРР, Всемирный банк и другие международные финансовые и гуманитарные инициативы Фото: scm.com.ua

Главная задача проекта – создание стратегии возрождения Мариуполя после его деоккупации, проект реализуется с участием украинских и международных доноров. Эксперты из разных сфер подсчитают точные убытки и масштаб разрушений, нанесенных городу войсками России за месяцы блокады и невиданных бомбардировок, создадут визуализацию архитектурного плана Мариуполя для дальнейшего обсуждения с горожанами, составят стратегию быстрого восстановления критической инфраструктуры для жизни.

К проекту уже подключились USAID, ЕБРР, Всемирный банк и другие международные финансовые и гуманитарные инициативы.

"Мариуполь – город символ. До 24 февраля 2022 года – символ развития, витрина нового украинского Донбасса. После 24 февраля – символ героизма, стойкости, но в то же время и символ страданий. Мы уверены, что Мариуполь будет деоккупирован. И мы готовы сделать все необходимое для возрождения, восстановления, воссоздания города Марии, как только над ним взовьется украинский флаг. Сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому. Очень конкретный шаг. СКМ и ее инвестор Ринат Ахметов уже много лет прилагаем все усилия для развития этого города, этого места силы. И сейчас мы снова вместе с "ЯМариуполь" – сегодня мы стали первым партнером города на пути к возрождению", – сказала директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

Она отметила, что еще до освобождения начинается подготовка к быстрому восстановлению и реновации.

"И призываем других присоединиться к этому проекту в качестве доноров, экспертов, партнеров. Объединить усилия. В проекте будут определенные этапы, первый из которых – создание видения нового Мариуполя. Я уверена, что стартовать нужно именно сейчас, для этого не рано. Чтобы счастье снова поселилось в этом городе как можно скорее после увольнения. Для этого мы не пожалеем ни средств, ни сил", – подчеркнула Емченко.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко заявил, что возрождение Мариуполя – это вызов всему миру.

"Он должен стать символом мира, единства и стойкости. Символом победы демократического, свободного мира над империалистическим и тираническим прошлым. Вокруг возрождения Мариуполя уже совмещается крупный бизнес Украины и международные организации в партнерстве с государством. Совместными усилиями мы вернем жизнь в город. Мариуполь до войны был витриной возрожденного Донбасса, после станет витриной возрождения всего мира", – сказал мэр города.