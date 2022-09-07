ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СКМ Ахметова стала генеральным партнером разработки стратегии возрождения Мариуполя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
К проекту уже подключились USAID, ЕБРР, Всемирный банк и другие международные финансовые и гуманитарные инициативы
К проекту уже подключились USAID, ЕБРР, Всемирный банк и другие международные финансовые и гуманитарные инициативы
Фото: scm.com.ua

7 сентября инвестиционная группа СКМ Рината Ахметова подписала меморандум с Мариупольским городским советом о создании проектного офиса и старте проекта разработки видения, миссии, манифеста, а впоследствии и плана возрождения Мариуполя. СКМ выступит генеральным партнером проекта, "Метинвест" – операционным партнером, сообщили в пресс-службе СКМ.

Главная задача проекта – создание стратегии возрождения Мариуполя после его деоккупации, проект реализуется с участием украинских и международных доноров. Эксперты из разных сфер подсчитают точные убытки и масштаб разрушений, нанесенных городу войсками России за месяцы блокады и невиданных бомбардировок, создадут визуализацию архитектурного плана Мариуполя для дальнейшего обсуждения с горожанами, составят стратегию быстрого восстановления критической инфраструктуры для жизни.

К проекту уже подключились USAID, ЕБРР, Всемирный банк и другие международные финансовые и гуманитарные инициативы.

"Мариуполь – город символ. До 24 февраля 2022 года – символ развития, витрина нового украинского Донбасса. После 24 февраля – символ героизма, стойкости, но в то же время и символ страданий. Мы уверены, что Мариуполь будет деоккупирован. И мы готовы сделать все необходимое для возрождения, восстановления, воссоздания города Марии, как только над ним взовьется украинский флаг. Сегодня мы делаем первый шаг на пути к этому. Очень конкретный шаг. СКМ и ее инвестор Ринат Ахметов уже много лет прилагаем все усилия для развития этого города, этого места силы. И сейчас мы снова вместе с "ЯМариуполь" – сегодня мы стали первым партнером города на пути к возрождению", – сказала директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

Она отметила, что еще до освобождения начинается подготовка к быстрому восстановлению и реновации.

"И призываем других присоединиться к этому проекту в качестве доноров, экспертов, партнеров. Объединить усилия. В проекте будут определенные этапы, первый из которых – создание видения нового Мариуполя. Я уверена, что стартовать нужно именно сейчас, для этого не рано. Чтобы счастье снова поселилось в этом городе как можно скорее после увольнения. Для этого мы не пожалеем ни средств, ни сил", – подчеркнула Емченко.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко заявил, что возрождение Мариуполя – это вызов всему миру.

"Он должен стать символом мира, единства и стойкости. Символом победы демократического, свободного мира над империалистическим и тираническим прошлым. Вокруг возрождения Мариуполя уже совмещается крупный бизнес Украины и международные организации в партнерстве с государством. Совместными усилиями мы вернем жизнь в город. Мариуполь до войны был витриной возрожденного Донбасса, после станет витриной возрождения всего мира", – сказал мэр города.

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

3 июня Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

Теги: Ринат Ахметов, инвестиции, СКМ, Всемирный банк, Мариуполь, ЕБРР, Метинвест, USAID, война России против Украины, Вадим Бойченко, разрушения, реновация, Наталья Емченко, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских снялась в вышиванке
Каменских снялась в вышиванке
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
Бен Стиллер признался в любви Львову
Бен Стиллер признался в любви Львову
Зибров показал свой двухэтажный особняк
Зибров показал свой двухэтажный особняк
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (222082)
2
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (186834)
3
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (133560)
4
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (119983)
5
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (109862)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (99377)
7
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (91152)
8
"Красота какая", "Дерзкая". 40-летняя Мейхер прошлась перед камерой в декольте без бюстгальтера (87451)
 
 
 
 