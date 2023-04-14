Следственная группа по военным преступлениям в Украине договорилась расследовать геноцид со стороны РФ

Генпрокурор Андрей Костин поблагодарил участников группы за поддержку Украины в ее усилиях привести Россию к всеобъемлющей ответственности за содеянное.
"Международное сотрудничество в расследовании и судебном преследовании геноцида выходит на новый уровень. Объединяем усилия с партнерами по расследованию этого "преступления преступлений". Соглашение будет способствовать обмену доказательствами и информацией, а работу JIT усилят международные эксперты", – сказал Костин.
Он отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения стало очевидно, что массовость и системность военных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, имеет признаки кампании преследования украинцев как национальной группы.
"Сейчас в наших расследованиях проверяем два основных аспекта: имеют ли отдельные военные преступления признаки геноцида и свидетельствуют ли обнаруженные паттерны о спланированной политике геноцида", – рассказал генпрокурор.
В ОГПУ добавили, что в ходе двухдневной координационной встречи в Вильнюсе участники группы обсуждали ход расследований, их направления и консультировались по важным решениям в деятельности JIT, а также обсуждали возможность присоединения JIT к Европолу.
О том, что JIT будет принимать участие в работе международного центра по расследованию преступления агрессии РФ против Украины в Гааге, 2 февраля сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. JIT также расследовала катастрофу рейса МН17.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.
В резолюции ПАСЕ говорится, что трибунал должен работать в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями.
ПАСЕ призвала государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии до начала работы трибунала.