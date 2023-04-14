Следственная группа по военным преступлениям в Украине договорилась расследовать геноцид со стороны РФ

Генпрокурор Андрей Костин поблагодарил участников группы за поддержку Украины в ее усилиях привести Россию к всеобъемлющей ответственности за содеянное.

"Международное сотрудничество в расследовании и судебном преследовании геноцида выходит на новый уровень. Объединяем усилия с партнерами по расследованию этого "преступления преступлений". Соглашение будет способствовать обмену доказательствами и информацией, а работу JIT усилят международные эксперты", – сказал Костин.

Он отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения стало очевидно, что массовость и системность военных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, имеет признаки кампании преследования украинцев как национальной группы.

"Сейчас в наших расследованиях проверяем два основных аспекта: имеют ли отдельные военные преступления признаки геноцида и свидетельствуют ли обнаруженные паттерны о спланированной политике геноцида", – рассказал генпрокурор.

В ОГПУ добавили, что в ходе двухдневной координационной встречи в Вильнюсе участники группы обсуждали ход расследований, их направления и консультировались по важным решениям в деятельности JIT, а также обсуждали возможность присоединения JIT к Европолу.

О том, что JIT будет принимать участие в работе международного центра по расследованию преступления агрессии РФ против Украины в Гааге, 2 февраля сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. JIT также расследовала катастрофу рейса МН17.