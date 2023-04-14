ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следственная группа по военным преступлениям в Украине договорилась расследовать геноцид со стороны РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ОГПУ и JIT провели координационную встречу в Литве
ОГПУ и JIT провели координационную встречу в Литве
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Члены Объединенной следственной группы по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT) в Вильнюсе подписали соглашение о расследовании не только военных преступлений, но и преступления геноцида. Об этом Офис генерального прокурора сообщил 14 апреля в Telegram.

Генпрокурор Андрей Костин поблагодарил участников группы за поддержку Украины в ее усилиях привести Россию к всеобъемлющей ответственности за содеянное.

"Международное сотрудничество в расследовании и судебном преследовании геноцида выходит на новый уровень. Объединяем усилия с партнерами по расследованию этого "преступления преступлений". Соглашение будет способствовать обмену доказательствами и информацией, а работу JIT усилят международные эксперты", – сказал Костин.

Он отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения стало очевидно, что массовость и системность военных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, имеет признаки кампании преследования украинцев как национальной группы.

"Сейчас в наших расследованиях проверяем два основных аспекта: имеют ли отдельные военные преступления признаки геноцида и свидетельствуют ли обнаруженные паттерны о спланированной политике геноцида", – рассказал генпрокурор.

В ОГПУ добавили, что в ходе двухдневной координационной встречи в Вильнюсе участники группы обсуждали ход расследований, их направления и консультировались по важным решениям в деятельности JIT, а также обсуждали возможность присоединения JIT к Европолу.

О том, что JIT будет принимать участие в работе международного центра по расследованию преступления агрессии РФ против Украины в Гааге, 2 февраля сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. JIT также расследовала катастрофу рейса МН17.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

В резолюции ПАСЕ говорится, что трибунал должен работать в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями. 

ПАСЕ призвала государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии до начала работы трибунала.

Теги: геноцид, расследование, война России против Украины, JIT, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (198085)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (91227)
3
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (70151)
4
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (70010)
5
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (68795)
6
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (47830)
7
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (47796)
8
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других (38652)
 
 
 
 