СМИ пишут, что "израильский корабль прорвал блокаду россиян в Черном море". Что с этим не так? Главное

Как появилось израильское судно, "прорвавшее блокаду"?

Украинский портал "Мілітарний" написал, что три гражданских судна – AMS 1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan – в ночь на 30 июля прошли черноморские проливы и направились в Украину. По версии издания, израильское судно AMS1, "наплевав на российские угрозы", 31 июля "вошло в украинскую ветку Дуная".

"Это первый корабль, прорвавший российскую блокаду Черного моря после бомбардировки Рени 25 июля. Начиная свое путешествие из Ашдода (Израиль), он открыто рекламировал пункт назначения – Украина", – говорится в новости.

Эту информацию перепечатали в том числе популярные израильские издания NEWSru.co.il и The Jerusalem Post. Кроме того, ее подхватили греческие СМИ, в частности, Greek City Times ("Мілітарний" писал, что в "прорыве" блокады участвовало судно Sahin 2 под флагом Греции).

Первоисточником этой информации, вероятно, является OSINT-аналитик Маркус Джонсон. За движением этих судов он следил в Twitter с 30 июля.

Что не так с этой информацией?

На самом деле, как сообщается на сайте сервиса для отслеживания судов VesselFinder, AMS 1 ходит под флагом Сьерра-Леоне. Полная информация о судовладельце скрыта, но, как уточнил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, судно принадлежит турецкой компании Amir Marine Services Co.

Вероятно, судно ошибочно назвали израильским, потому что 20 июля оно вышло из израильского порта Ашдод и направилось в Украину.

Маршрут судна AMS1 с 20 июля. Скриншот: vesselfinder.com

Sahin 2 не имеет отношения к Греции (по данным VesselFinder, оно ходит под флагом Вануату), а Yilmaz Kaptan – к Грузии (это судно также ходит под флагом Вануату).

Когда информацию об "израильском судне", прорывающем российскую блокаду в Черном море, подхватили СМИ, OSINT-аналитик Джонсон уточнил, что на самом деле все эти суда ходят под разными флагами, но управляются турецкими собственниками, а под "происхождением" он имел в виду страны, откуда они начали свои рейсы.

Где находятся эти суда и можно ли сказать, что они прорвали блокаду России?

Все три судна находятся в Черном море. Sahin 2 и Yilmaz Kaptan – в территориальных водах Румынии. AMS 1, согласно данным VesselFinder, покинуло территориальные воды Румынии и зашло в территориальные воды Украины, оно находится к украинскому берегу ближе остальных.

В справке о движении AMS 1 указано, что к 11.00 1 августа оно должно было прибыть в порт Измаила, но, согласно данным системы Marine Vessel Traffic, с 15.00 31 июля оно стоит на якоре в Черном море юго-западнее острова Змеиный.

Судя по траектории движения судна, после полудня 31 июля оно вошло в территориальные воды Украины и направлялось к устью Быстрое (по нему торговые суда идут в украинские дунайские порты), но в 13.58 развернулось – и пошло обратно.

После 15.00 31 июля судно AMS 1 стало на якорь в территориальных водах Украины. Стрелкой на карте показано устье Быстрое. Скриншот: marinevesseltraffic.com

Клименко отметил в Facebook, что говорить о прорыве какими-то судами блокады некорректно.

"Блокада – это когда военные корабли мешают проходу судов, то есть требуют остановиться, вернуться, проводят осмотры и т.д. Насколько мне известно, пока все ограничилось предупреждениями по рации на очень плохом английском. И сообщениями о заминировании. И все поняли, что моряков хотят "взять на слабо", – написал эксперт.

Он не уточнил, какие именно "предупреждения" российские оккупанты озвучили судам, но на прошлой неделе Государственная пограничная служба Украины опубликовала аудиозапись разговора оккупантов с одним из иностранных гражданских судов в Черном море. "Перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. Страна, под флагом которой идет судно, считается втянутой в конфликт в Украине", – сказал оккупант на записи.

Клименко объяснил, что в указанном районе находятся не только эти три судна. По состоянию на вечер 31 июля на якорной стоянке на юге и юго-западе от острова Змеиный (преимущественно в водах Румынии) находилось как минимум 16 судов (на карте отмечены желтым маркером), которые хотят попасть в украинские порты на Дунае.

Скриншот: Andrii Klymenko / Facebook

"Некоторые из них пришли туда довольно давно, именно после того, как восточные варвары сделали свои варварские заявления [о том, что будут считать все суда, идущие в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения]. Еще несколько – на пути от Босфора. Они не считают себя героями и "прорывателями" – это просто нормальные моряки, делающие свою работу", – написал Клименко.

Он также считает, что употреблять словосочетание "зерновая блокада" к дунайским портам некорректно. "Зерновое соглашение", из которого вышла Россия, касалось трех морских портов – Одесса, Черноморск и Пивденный, – упоминаний речных портов в нем не было.

"К дунайским портам этот термин не очень уместен. Как и просто блокада", – подчеркнул Клименко.

В целом, отметил российский аналитик, директор центра "Совэкон" Андрей Сизов, порты на Дунае продолжают работать, даже несмотря на недавние обстрелы российскими оккупантами.

"Три корабля прорвали российскую блокаду в Черном море в воскресенье", войдя в Дунай. Звучит впечатляюще, пока не узнаешь, что блокады не было. Суда шли к дунайским терминалам неделю назад, две недели, три недели назад... и так далее. Одесса по-прежнему перекрыта, а Дунай – нет, к счастью для украинского экспорта", – написал Сизов в Twitter.

Oh boy. And now it's @Forbes. What a blooper.



"Three ships ran the Russian blockade in the Black Sea on Sunday" by entering the Danube. It sounds impressive until you know that the blockade didn't exist.



Ships were going to the Danube terminals a week ago, two weeks, three… pic.twitter.com/ozg59PviBX — Andrey Sizov (@sizov_andre) August 1, 2023

Как дунайские порты связаны с "зерновым соглашением"?

Дунайские порты – Рени, Измаил и Килия – не фигурировали в соглашении о безопасном вывозе украинского зерна, но это был альтернативный экспортный маршрут.

В 2022 году перевалка грузов через дунайские порты возросла в три раза, рассказал директор департамента морехозяйственного комплекса Одесской областной военной администрации Александр Гайдук (его цитирует медиацентр "Украина – Одесса"). Через три порта прошло 16 млн тонн грузов, тогда как в 2021 году – 5,5 млн тонн.

Коммерческий директор логистической компании Soul Marine Иван Ниякий рассказал профильному сайту "Центр транспортных стратегий", что после того, как в 2022 году Россия начала блокировать украинские морские порты, "на Дунай перешли все компании, работавшие на большой воде". Среди них такие гиганты, как "Кернел", COFCO и Bunge.

Консалтинговая компания "УкрАгроКонсалт" сообщила, что, по ее оценкам, дунайские порты в месяц могут перегружать 2–3 млн тонн сельскохозяйственной продукции, еще около 2–2,5 млн тонн можно вывозить на грузовиках и поездах через западную границу. "Таким образом, максимальный месячный экспорт без "зернового коридора" может достигать 5 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц, что является достаточным для экспорта украинского зерна в этом сезоне", – отметили в компании.

17 мая Россия сообщила о выходе из "зерновой инициативы" и объявила опасным для судоходства район Черного моря, где ранее проходил "зерновой коридор". После этого она нанесла ряд массированных ударов по морским и речным портам на юге Украины, под удар в том числе попал порт Рени. По данным местных СМИ, только в ночь на 24 июля оккупанты выпустили по нему около 15 беспилотников.

Сизов из "Совэкона" считает, что атаки на дунайские терминалы свидетельствуют о том, что Россия "действительно пытается ограничить украинский экспорт", поскольку Дунай в последнее время оставался ключевым экспортным маршрутом для Украины. Уже после атак он отметил, что в украинские порты на Дунае по-прежнему заходит много судов.

"Фрахтовые ставки подскочили в последние дни, и терминалы, вероятно, какое-то время будут работать только в дневное время, что подразумевает более медленный общий темп. Кремль прекратил свои попытки перекрыть этот маршрут?" – написал он 25 июля в Twitter.

31 июля транспортно-логистическая компания NG Shipping сообщила "Центру транспортных стратегий", что российские обстрелы портовой инфраструктуры и сезонное обмеление Дуная негативно повлияли на работу дунайских портов. Порт Рени, как рассказали в компании, "сейчас фактически функционирует как склад", а навигация в порту Измаил усложнена.