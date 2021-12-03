"Снова "благодарочка". В результате обстрела со стороны боевиков без света остались два населенных пункта в Луганской области

"Снова "благодарочка" контролируемой части Луганской области от неподконтрольной… В результате обстрела вражескими силами сегодня без света оказались населенные пункты Кондрашовка и Малиново", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, из-за обстрела российскими оккупантами без электроэнергии остаются около 2000 абонентов.

Поврежденные воздушные линии электропередачи будут восстанавливать завтра, 4 декабря.