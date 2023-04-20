США будут координировать действия с Южной Кореей в вопросах дополнительной поддержки Украины – Госдепартамент

В Госдепе напомнили, что Южная Корея поддерживала Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ Фото: EPA

Спикер сказал, что Республика Корея была стойким партнером в защите права Украины на территориальный суверенитет от российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения. По его словам, США "продолжат тесно координировать свои действия с союзником в вопросах дополнительной поддержки Украины".

Агентство отметило, что Южная Корея – ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов – до сих пор пыталась избежать противодействия России из-за ее компаний, работающих там, и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на растущее давление со стороны западных стран в отношении поставок оружия.

В интервью Reuters, которое вышло 19 апреля, президент Южной Кореи Юн Сок Ель сказал, что его страна может расширить свою поддержку Украине, выйдя за рамки оказываемой в настоящее время гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется масштабному нападению на мирных граждан.