США будут координировать действия с Южной Кореей в вопросах дополнительной поддержки Украины – Госдепартамент

Спикер сказал, что Республика Корея была стойким партнером в защите права Украины на территориальный суверенитет от российской агрессии с первых дней полномасштабного вторжения. По его словам, США "продолжат тесно координировать свои действия с союзником в вопросах дополнительной поддержки Украины".
Агентство отметило, что Южная Корея – ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов – до сих пор пыталась избежать противодействия России из-за ее компаний, работающих там, и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на растущее давление со стороны западных стран в отношении поставок оружия.
В интервью Reuters, которое вышло 19 апреля, президент Южной Кореи Юн Сок Ель сказал, что его страна может расширить свою поддержку Украине, выйдя за рамки оказываемой в настоящее время гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется масштабному нападению на мирных граждан.
Южная Корея отправила в Украину 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z, сообщило посольство Сеула в Киеве 7 декабря. Партия транспорта была предоставлена корейским правительством в качестве гуманитарной помощи.
Южная Корея подписала крупные соглашения о поставках сотен танков, самолетов и другого оружия члену НАТО Польше после начала войны в Украине. В то же время президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликте, "затрудняет" поставки оружия Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 января, комментируя позицию корейских властей, отметил, что такие страны, как Германия, Швеция и Норвегия, проводили аналогичную политику отказа от поставок оружия, но изменили ее. Он призвал Южную Корею оказать военную поддержку Украине.
Правительство Южной Кореи дало разрешение на поставки Польшей Украине самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями в прошлом году, писало Reuters 8 марта со ссылкой на представителя южнокорейского министерства обороны.