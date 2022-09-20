США не исключают вероятность поставок современных танков Украине – The New York Times

Поскольку украинские войска продолжают отвоевывать территорию у российских оккупантов, Пентагон обсуждает, как лучше всего поддержать Украину в войне. Часть этой поддержки, по словам источника, включает в себя отказ Украины от вооружения советских времен и его замену тем, которое используется НАТО и другими западными вооруженными силами.

"Танки, без сомнения, стоят на повестке дня вместе с другими вариантами. Доступные танки, которые можно поставить немедленно, при минимальном обучении экипажей, – это танки советских моделей. Но мы не против и других вариантов при условии проведения соответствующего обучения, ремонта и поддержания квалификации", — сказал чиновник.

Источник отметил, что бронетехника очень важна для украинской армии, а в будущем у ВСУ может появиться желание или необходимость перейти на модели, совместимые со стандартами НАТО.