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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США не поощряют удары Украины по территории России – Белый дом

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Украина сама отвечает за выбор целей, считает представитель Белого дома
Украина сама отвечает за выбор целей, считает представитель Белого дома
Фото: ЕРА

США "не поощряют и не способствуют" атакам на российскую территорию. Об этом координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал 31 июля в интервью CNN.

По его словам, Вашингтон обсуждал с Киевом свои опасения по поводу взрывов в РФ, но решение остается за украинским командованием.

"Они сами отвечают за выбор своих целей и за то, как они будут использовать свой военный потенциал. Мы не поощряем атаки на территорию России и уж тем более не способствуем их совершению. Мы действительно хотим сосредоточиться на том, что происходит на территории Украины", – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что США сосредоточены на военной помощи Украине, необходимой для успешного контрнаступления.

"Возможно, они продвигаются не так быстро, как им хотелось бы. Однако когда ты натыкаешься на оборонительные линии, иногда очень глубокие и защищенные минными полями, в то время как по тебе стреляют, это очень кропотливая работа. Украинские войска добиваются успехов, и мы будем продолжать обеспечивать их всем необходимым", – заявил представитель Белого дома.

Контекст:

За последние месяцы беспилотники атаковали Россию несколько раз, в том числе – Москву. 30 мая московская мэрия сообщала, что из-за атаковавших столицу страны-агрессора дронов за медицинской помощью обратились два человека. СМИ писали о нескольких поврежденных зданиях в городе. По данным Telegram-канала Shot, в этот день в воздушной атаке на Москву были использованы более 30 беспилотников: 19 из них якобы были сбиты на подлете к городу. Министерство обороны РФ утверждает, что БПЛА якобы было всего восемь и все они были "поражены".

Утром 4 июля в Москве и Московской области произошло несколько взрывов. Российское минобороны сообщило, что утром ПВО сбила четыре из пяти БПЛА, летевших на Москву. Еще один якобы "в результате радиолокационной борьбы" упал в Московской области. Один из дронов попал в воинскую часть в подмосковной Кубинке, писала Baza

Для Украины на фоне последних массированных ракетных ударов РФ происходящее в Москве – это "третичное и малоинтересное событие", заявили в Офисе президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк предположил, что атаковавшие Москву дроны могут быть российскими. "Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям", – отметил он.

28 июля произошел взрыв в Таганроге. По данным СМИ, на месте образовалась воронка диаметром 5 м и глубиной 5 м. Губернатор Ростовской области Василий Голубев отмечал, что в Таганроге взорвалась ракета. Позже в Telegram он проинформировал о поражении системами ПВО второй ракеты – в Азовском районе. По состоянию на 18.00 в медучреждения Таганрога доставлено 12 человек, указал Голубев в Telegram.

В российском минобороны в атаке на Таганрог обвинили Украину. Там рассказали, что якобы украинская ракета была перехвачена ПВО, а ее обломки упали на территории города.

В СНБО Украины заявили, что события в Таганроге – "абсолютно безграмотные действия операторов российских комплексов ПВО".

4 июня телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что Украина создала внутри России сеть агентов и сочувствующих, которые занимаются диверсиями против российских целей. В том числе они могли стоять за недавней атакой на Кремль, говорится в публикации.

Теги: Россия, США, военная помощь, Белый дом, наступление, война России против Украины, Джон Кирби
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