США не поощряют удары Украины по территории России – Белый дом

По его словам, Вашингтон обсуждал с Киевом свои опасения по поводу взрывов в РФ, но решение остается за украинским командованием.

"Они сами отвечают за выбор своих целей и за то, как они будут использовать свой военный потенциал. Мы не поощряем атаки на территорию России и уж тем более не способствуем их совершению. Мы действительно хотим сосредоточиться на том, что происходит на территории Украины", – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что США сосредоточены на военной помощи Украине, необходимой для успешного контрнаступления.

"Возможно, они продвигаются не так быстро, как им хотелось бы. Однако когда ты натыкаешься на оборонительные линии, иногда очень глубокие и защищенные минными полями, в то время как по тебе стреляют, это очень кропотливая работа. Украинские войска добиваются успехов, и мы будем продолжать обеспечивать их всем необходимым", – заявил представитель Белого дома.