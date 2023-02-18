Стефанчук: Ожидаем, что на Вильнюсском саммите в июле Украина получит приглашение в НАТО

Стефанчук заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с "приглашением Украины в НАТО" Фото: rada.gov.ua

По его словам, на Мюнхенской конференции по безопасности, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с "приглашением Украины в НАТО".

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет свой путь в Альянс", – сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) состоится 11–12 июля 2023 года.