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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стефанчук: Ожидаем, что на Вильнюсском саммите в июле Украина получит приглашение в НАТО

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Стефанчук заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с "приглашением Украины в НАТО"
Стефанчук заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с "приглашением Украины в НАТО"
Фото: rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что уже летом 2023 года Украина получит приглашение стать членом НАТО. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона 18 февраля, который транслировал канал "Интер".

По его словам, на Мюнхенской конференции по безопасности, в частности, обсуждаются вопросы, связанные с "приглашением Украины в НАТО".

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение и начнет свой путь в Альянс", – сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) состоится 11–12 июля 2023 года.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Украины Алексей Резников 13 января 2023 года заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО"Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, война России против Украины, Руслан Стефанчук
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