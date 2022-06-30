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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд начал рассмотрение по существу дела российского военного, обстрелявшего из танка жилой дом, тот признал вину

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Куликов полностью признал свою вину
Куликов полностью признал свою вину
Фото: suspilne.media

Деснянский районный суд Чернигова 30 июня приступил к рассмотрению по существу дела по обвинению оператора-наводчика российского танка в обстреле жилого дома в Чернигове. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Начато судебное разбирательство в отношении военнослужащего РФ… в уголовном производстве о нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами", – говорится в сообщении.

После оглашения прокурором обвинительного акта был установлен следующий порядок исследования доказательств: допрос свидетелей, представителя потерпевшего, исследование письменных документов, допрос обвиняемого и при необходимости – исследование вещественных доказательств.

"В судебном заседании были допрошены появившиеся свидетели. Также допрошена представитель потерпевшего, пояснившая, что поврежденный дом имеет статус жилого и никаких квартир в нем для военнослужащих не было предусмотрено", – говорится в сообщении.

Предыдущее заседание, предварительное, состоялось 24 июня. Следующее судебное заседание назначено на 11.00 19 июля. 

Как пишет Общественное, обвиняемый – российский танкист Михаил Куликов – признал в суде свою вину. "Вы признаете свою вину в обвинении? – Да. – Полностью? – Да", – цитирует Общественное диалог судьи и обвиняемого. 

Контекст:

Куликову инкриминируют обстрел из танка дома в Чернигове 26 февраля. По данным следствия, военный получил от командира танкового батальона Леонида Щеткина приказ выстрелить по жилой многоэтажке и выполнил его. Были повреждены два этажа дома, но никто не пострадал – людей в квартирах в это время не было. 

В тот же день, 26 февраля, украинские военные подбили танк, а Щеткина и Куликова взяли в плен. Третий член экипажа, водитель, погиб. Щеткина позднее обменяли.

24 мая обоим захваченным танкистам сообщили о подозрении в совершении действий, нарушающих законы и обычаи войны. Санкция статьи предполагает от восьми до 12 лет заключения. 

Теги: Чернигов, танки, обстрелы, война России против Украины, обвинение, суд, российские военные, российские оккупанты, Михаил Куликов
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