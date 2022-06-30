Суд начал рассмотрение по существу дела российского военного, обстрелявшего из танка жилой дом, тот признал вину

"Начато судебное разбирательство в отношении военнослужащего РФ… в уголовном производстве о нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами", – говорится в сообщении.

После оглашения прокурором обвинительного акта был установлен следующий порядок исследования доказательств: допрос свидетелей, представителя потерпевшего, исследование письменных документов, допрос обвиняемого и при необходимости – исследование вещественных доказательств. "В судебном заседании были допрошены появившиеся свидетели. Также допрошена представитель потерпевшего, пояснившая, что поврежденный дом имеет статус жилого и никаких квартир в нем для военнослужащих не было предусмотрено", – говорится в сообщении. Предыдущее заседание, предварительное, состоялось 24 июня. Следующее судебное заседание назначено на 11.00 19 июля. Как пишет Общественное, обвиняемый – российский танкист Михаил Куликов – признал в суде свою вину. "Вы признаете свою вину в обвинении? – Да. – Полностью? – Да", – цитирует Общественное диалог судьи и обвиняемого.