Суд приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину, корректировавшего огонь оккупантов по аэропорту Кривого Рога.

Правоохранители задержали мужчину во время выполнения очередной "задачи" от оккупантов в июле 2022 года. Прокуроры доказали, что обвиняемый с мая по июль 2022 года по заданию представителей спецслужб РФ передавал через Telegram скриншоты Google-карты с метками, обозначающими локации военной техники и подразделений ВСУ на территории города.

Также он предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов объектов критической и гражданской инфраструктуры – аэропорта г. Кривой Рог и мостов области, говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что полученные данные оккупанты использовали для наведения и корректировки повторных ударов по городу.