Сырский об обороне Киева: На начало вторжения РФ в состав группировки были включены только две воинские части и несколько батальонов

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, успеха удалось достичь благодаря "повседневной, самоотверженной, на грани человеческих возможностей" работе личного состава воинских частей и подразделений, которые были включены в состав группировки обороны Киева, а также обычных граждан, оказывающих разностороннюю помощь и поддержку.

"По состоянию на начало широкомасштабной агрессии в состав группировки обороны Киева были включены только две воинские части и несколько батальонов, при том, что протяженность внешнего рубежа обороны составляла 150 км, а внутреннего – 88 км, – рассказал Сырский. – Исходя из наличия сил и средств, оборона была занята только с северного и западного направлений. В дальнейшем группировка была наращена сводными механизированными, стрелковыми и артиллерийскими подразделениями, сформированными за счет учебных центров и высших учебных заведений Сухопутных войск, а также новосформированными подразделениями ТрО и Национальной гвардии".

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, эти сводные подразделения "боевое слаживание проходили в ходе выполнения боевых задач".

Кроме того, украинские военные получали информацию о противнике от "неравнодушных и самоотверженных граждан", которые, "часто рискуя собственной жизнью, корректировали огонь артиллерии", отметил Сырский.

"Любую армию можно победить, но победить народ, который осознанно борется за свою свободу, нельзя", – резюмировал он.