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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский об обороне Киева: На начало вторжения РФ в состав группировки были включены только две воинские части и несколько батальонов

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Сырский (справа) командовал обороной Киева после полномасштабного нападения РФ
Сырский (справа) командовал обороной Киева после полномасштабного нападения РФ
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

C киевской оборонительной операции началось освобождение Украины от российских оккупантов, ВСУ завладели оперативной инициативой в войне против РФ.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

По его словам, успеха удалось достичь благодаря "повседневной, самоотверженной, на грани человеческих возможностей" работе личного состава воинских частей и подразделений, которые были включены в состав группировки обороны Киева, а также обычных граждан, оказывающих разностороннюю помощь и поддержку.

"По состоянию на начало широкомасштабной агрессии в состав группировки обороны Киева были включены только две воинские части и несколько батальонов, при том, что протяженность внешнего рубежа обороны составляла 150 км, а внутреннего – 88 км, – рассказал Сырский. – Исходя из наличия сил и средств, оборона была занята только с северного и западного направлений. В дальнейшем группировка была наращена сводными механизированными, стрелковыми и артиллерийскими подразделениями, сформированными за счет учебных центров и высших учебных заведений Сухопутных войск, а также новосформированными подразделениями ТрО и Национальной гвардии".

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ, эти сводные подразделения "боевое слаживание проходили в ходе выполнения боевых задач".

Кроме того, украинские военные получали информацию о противнике от "неравнодушных и самоотверженных граждан", которые, "часто рискуя собственной жизнью, корректировали огонь артиллерии", отметил Сырский.

"Любую армию можно победить, но победить народ, который осознанно борется за свою свободу, нельзя", – резюмировал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В интервью, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ  планировало взять под контроль правительственный квартал Киева  менее чем за сутки после начала вторжения.

В украинской разведке не исключают новых попыток РФ наступать на Киев, но "повторения эффекта 24 февраля уже не будет".

Сырский командовал обороной Киева после полномасштабного нападения РФ.

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