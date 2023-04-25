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ДЕНЬГИ

Порядок дополнительных выплат военным 30 тыс. и 100 тыс. грн является "дифференцированным и справедливым" – Сырский

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Вознаграждение в 100 тыс. грн, как и раньше, получают военнослужащие, которые выполняют боевые задачи непосредственно на переднем крае, отметил Сырский
Вознаграждение в 100 тыс. грн, как и раньше, получают военнослужащие, которые выполняют боевые задачи непосредственно на переднем крае, отметил Сырский
Фото: EPA

Действующая система выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим в Украине является "справедливой и мотивирующей" и "не создает предпосылок к социальной напряженности".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он отметил, что с 1 февраля произошли изменения в порядке начисления дополнительного вознаграждения военнослужащим всех сил безопасности и обороны.

"Речь идет о дополнительных выплатах 30 тыс. и 100 тыс. грн, которые еще называют "боевыми выплатами". Если раньше их выплачивали всем, независимо от того, выполняет военнослужащий боевое задание или нет, и независимо от места службы, то сейчас "боевые выплаты" получают те, кто находится в районах боевых действий, – подчеркнул Сырский. – Считаю, что указанный порядок выплат является дифференцированным и справедливым, поскольку вознаграждение в максимальном размере 100 тыс., как и раньше, получают военнослужащие, которые выполняют боевые задачи непосредственно на переднем крае, постоянно рискуя своей жизнью и здоровьем".

В то же время 30 тыс. грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в составе действующих группировок войск, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задач, добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

"Не выплачивается дополнительное вознаграждение военнослужащим воинских частей (учреждений), которые не включены в состав действующих группировок войск сил обороны государства и выполняют свои повседневные задачи вдали от фронта. Поэтому существующая система выплат является справедливой и мотивирующей, не создает предпосылок к социальной напряженности, прежде всего в боевых подразделениях, где воины ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем", – резюмировал Сырский.

В Генштабе ВСУ, комментируя дискуссии вокруг дополнительных выплат в 30 тыс. военным, призвали "перестать заниматься популизмом".

Контекст:

Зарплата украинских военных состоит из двух частей: денежного обеспечения в соответствии со званием, должностью и выслугой лет, а также дополнительного вознаграждения, отмечал Кабмин. Начиная с 24 февраля 2022 года украинские военные, не участвующие непосредственно в боях, получали дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Если военные участвуют в боевых действиях, то размер вознаграждения – до 100 тыс. грн.

С 1 февраля 2023 года для военнослужащих, которые находятся вне зоны боевых действий, отменили дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн, сообщило Минобороны. Решение принято для "соблюдения принципов справедливости стимулирования воинов сил безопасности и обороны Украины", уточнили в ведомстве. Минимальную зарплату при этом установили на уровне не ниже 20,1 тыс. грн для военных, нацгвардейцев и пограничников в тылу и на уровне 17 тыс. грн – для полиции и спасателей. Премия в 100 тыс. грн за участие в контактных боях, по данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, остается.

10 апреля Рада проголосовала за закон, в котором есть правка, предусматривающая возвращение выплат премий в 30 тыс. грн военнослужащим, а также полицейским и спасателям. Также эта правка предполагает, что зарплаты госчиновников, нардепов, местного самоуправления и топ-менеджмента госпредприятий не могут превышать 10 минимальных зарплат.

Чтобы обеспечить возвращение выплат по 30 тыс. грн, госбюджету Украины потребуется около 1 трлн грн, рассказал 10 апреля нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский. Нардеп от "Голоса" Роман Костенко назвал поиск средств на обеспечение выплат "задачей со звездочкой" для правительства. Он считает, что необходимо будет вносить изменения в бюджет. 

11 апреля в Раду внесли постановление, которое блокирует подписание закона.

Теги: Украина, военные, ВСУ, выплаты, военнослужащий, вознаграждение, интервью, Сухопутные войска Украины, Александр Сырский
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