Порядок дополнительных выплат военным 30 тыс. и 100 тыс. грн является "дифференцированным и справедливым" – Сырский

Вознаграждение в 100 тыс. грн, как и раньше, получают военнослужащие, которые выполняют боевые задачи непосредственно на переднем крае, отметил Сырский Фото: EPA

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 25 апреля, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Он отметил, что с 1 февраля произошли изменения в порядке начисления дополнительного вознаграждения военнослужащим всех сил безопасности и обороны.

"Речь идет о дополнительных выплатах 30 тыс. и 100 тыс. грн, которые еще называют "боевыми выплатами". Если раньше их выплачивали всем, независимо от того, выполняет военнослужащий боевое задание или нет, и независимо от места службы, то сейчас "боевые выплаты" получают те, кто находится в районах боевых действий, – подчеркнул Сырский. – Считаю, что указанный порядок выплат является дифференцированным и справедливым, поскольку вознаграждение в максимальном размере 100 тыс., как и раньше, получают военнослужащие, которые выполняют боевые задачи непосредственно на переднем крае, постоянно рискуя своей жизнью и здоровьем".

В то же время 30 тыс. грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в составе действующих группировок войск, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задач, добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

"Не выплачивается дополнительное вознаграждение военнослужащим воинских частей (учреждений), которые не включены в состав действующих группировок войск сил обороны государства и выполняют свои повседневные задачи вдали от фронта. Поэтому существующая система выплат является справедливой и мотивирующей, не создает предпосылок к социальной напряженности, прежде всего в боевых подразделениях, где воины ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем", – резюмировал Сырский.

В Генштабе ВСУ, комментируя дискуссии вокруг дополнительных выплат в 30 тыс. военным, призвали "перестать заниматься популизмом".