Тодуров: Мы для россиян – люди, которых нужно опустить. Они представляют, что мы должны перед ними стоять в коленно-локтевом положении. Поэтому для меня неудивительно то, что они здесь творят

Тодуров: Наша задача – хладнокровно истребить всех, кто сюда пришел, чтобы больше издевательств не было Фото: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

"Лагерная субкультура формировалась, наверное, со времен еще опричнины при Иване Грозном. Она присутствует в этом обществе до сих пор. Господство силы, неподчинение законам, строгая лагерная иерархия, когда есть смотрящий, есть паханы, есть те, кто сильнее, кто может избить младшего. Есть паханы, есть мужики, которые работают, и есть опущенные. Даже среди элиты это чувствуется", – сказал врач.

Он отметил, что в детстве вместе с родителями прожил в Иркутской области России пять лет и "прочувствовал на себе" действие этой субкультуры.

По его мнению, эта иерархия "кто под кем, кто кого крышует, кто за кем стоит" сейчас присутствует во всех российских фильмах "и даже интеллигенция российская – вся в этом участвует".

"Поэтому чего можно было ожидать от них? Мы для них люди, которых нужно опустить. Извините за сленг... Мы осмелились пойти против их правил, против их каких-то условных понятий о жизни. А мы для них второсортные, и мы должны, в их понимании, оставаться под их влиянием. Мы осмелились подать голос, как-то жить по-другому – и они пришли нас вернуть в то положение, извините, коленно-локтевое, в котором они представляют, что мы должны перед ними стоять", – подчеркнул Тодуров.

По его мнению, от российского общества, которое находится в этой субкультуре десятилетиями и столетиями, ожидать какого-то другого отношения к украинцам не приходится.

"Для меня неудивительно то, что они здесь творят... Это закономерные поведенческие реакции россиян. Им вдалбливали в голову десятилетиями, что они могут это делать и должны так делать... Нужно обязательно над кем-то издеваться и кого-то опускать. Поэтому у них так. Наша задача – хладнокровно истребить всех, кто сюда пришел, чтобы больше издевательств не было. Все. Хладнокровно, без эмоций", – подытожил Тодуров.

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полный текст интервью

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