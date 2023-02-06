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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Только выжженная земля". Россияне полностью уничтожили Новоселовское в Луганской области. Видео

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Уничтоженное Новоселовское показали с воздуха
Уничтоженное Новоселовское показали с воздуха
Скриншот: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупанты полностью уничтожили населенный пункт Новоселовское в Сватовском районе Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации в Facebook 6 февраля.

По словам ОВА, поселок пуст – местных жителей там нет. В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.

"Только фундаменты, воронки и выжженная земля", – прокомментировали в администрации.

В ОВА сообщили, что в населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. 

"Так выглядит "русский мир", – говорится в комментарии ОВА к видео бывшего поселка с беспилотника.

https://www.facebook.com/odalug/videos/1212355652725125/

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах. 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Теги: Луганская область, Луганская ОГА, российская агрессия, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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