"Только выжженная земля". Россияне полностью уничтожили Новоселовское в Луганской области. Видео

По словам ОВА, поселок пуст – местных жителей там нет. В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.

"Только фундаменты, воронки и выжженная земля", – прокомментировали в администрации.

В ОВА сообщили, что в населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами.

"Так выглядит "русский мир", – говорится в комментарии ОВА к видео бывшего поселка с беспилотника.