"Только выжженная земля". Россияне полностью уничтожили Новоселовское в Луганской области. Видео

По словам ОВА, поселок пуст – местных жителей там нет. В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.
"Только фундаменты, воронки и выжженная земля", – прокомментировали в администрации.
В ОВА сообщили, что в населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами.
"Так выглядит "русский мир", – говорится в комментарии ОВА к видео бывшего поселка с беспилотника.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.