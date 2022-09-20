"Тут такое происходит". Боевик "ДНР" в перехвате ГУР Минобороны рассказал о прорыве ВСУ на херсонском направлении

"Тут такое происходит, бл…дь. Прорыв у нас, прямо у нас, вот где я стою сейчас – вот прямо здесь. Тут укры нормально только что обложили – всю полностью зону только что так накрыли. Клубы дыма стоят. Они сейчас тут нас …башат, что зверей", – жалуется оккупант.

Он также отметил, что его подразделение осталось без связи, а командование приказало "стоять до последнего".

"Никаких, нах…й отходить… Кто отойдет – будет дезертиром", – рассказал боевик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)