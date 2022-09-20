ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Тут такое происходит". Боевик "ДНР" в перехвате ГУР Минобороны рассказал о прорыве ВСУ на херсонском направлении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ВСУ 29 августа сообщили, что украинские военные начали контрнаступление в Херсонской области
В ВСУ 29 августа сообщили, что украинские военные начали контрнаступление в Херсонской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевик террористической организации "ДНР", который находится на херсонском направлении, в телефонном разговоре рассказал жене, что командование запрещает его подразделению отступать, несмотря на наступление Вооруженных сил Украины. Главное управление разведки Минобороны Украины 20 сентября в Telegram опубликовало перехват разговора.

"Тут такое происходит, бл…дь. Прорыв у нас, прямо у нас, вот где я стою сейчас – вот прямо здесь. Тут укры нормально только что обложили – всю полностью зону только что так накрыли. Клубы дыма стоят. Они сейчас тут нас …башат, что зверей", – жалуется оккупант.

Он также отметил, что его подразделение осталось без связи, а командование приказало "стоять до последнего".

"Никаких, нах…й отходить… Кто отойдет – будет дезертиром", – рассказал боевик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, разведка, боевики, ДНР, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
  Две любимые собаки Елизаветы II присутствовали в Виндзорском замке на ее похоронах. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Чмерковский рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Чернигове исторического здания. Видео
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
  Семилетняя принцесса Шарлотта расплакалась на похоронах Елизаветы II. Видео
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
86-летний Вуди Аллен объявил о завершении карьеры
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
"Восхищаемся мужеством и честностью". Группа Pet Shop Boys прокомментировала заявление Пугачевой
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
37-летняя Тина Кароль показала селфи с 62-летней матерью
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
Королевская семья в день похорон Елизаветы II опубликовала ролик о ее жизни – начиная с младенчества и до последних дней
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"Спасибо за постоянное внимание к Украине". Зеленская в Лондоне попрощалась с Елизаветой II "от имени всех украинцев"
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
"В мировом контексте – ноль". Осадчая призвала украинцев быть самодостаточными и не реагировать на заявления Пугачевой и Собчак
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
В надгробный венок Елизаветы II вплетены цветы, выращенные из тех, которые были в ее свадебном букете. Фото
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которая вернулась в РФ и стала судьей российского шоу
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Жена принца Уильяма прибыла на похороны Елизаветы II с девятилетним принцем Джорджем и семилетней принцессой Шарлоттой. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
  Бывшая девушка Илона Маска продала его фото и подарки, чтобы оплатить обучение пасынка в колледже. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (255150)
2
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (113537)
3
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (103920)
4
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (69637)
5
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (53769)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (33284)
7
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ (22986)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (22474)
 
 
 
 