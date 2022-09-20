"Тут такое происходит". Боевик "ДНР" в перехвате ГУР Минобороны рассказал о прорыве ВСУ на херсонском направлении

"Тут такое происходит, бл…дь. Прорыв у нас, прямо у нас, вот где я стою сейчас – вот прямо здесь. Тут укры нормально только что обложили – всю полностью зону только что так накрыли. Клубы дыма стоят. Они сейчас тут нас …башат, что зверей", – жалуется оккупант.
Он также отметил, что его подразделение осталось без связи, а командование приказало "стоять до последнего".
"Никаких, нах…й отходить… Кто отойдет – будет дезертиром", – рассказал боевик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".