Удар по Чонгарскому мосту повлиял на логистику оккупантов – Гуменюк

"У них осложнена логистика. И осложнена она и дальностью, то есть им нужны объездные пути, и риском, потому что пути, которые ближе – через Армянск, к примеру, – они более рискованные, поскольку ближе к позициям сил обороны и туда может доставать наше оружие. Они действительно пытались обеспечить максимально поставки еще до того, как начнется наша дальнобойная работа, имея опыт еще со времен, когда базировались на правом берегу и угроза разрушения мостов для них была критичной, что они с левого берега ничего не смогут подтянуть", – заявила она.
По словам Гуменюк, украинские военные работают по логистике врага.
"Например, за прошедшие сутки – три полевых пункта боеснабжения. Это означает, что у врага стало меньше ресурса", – сказала спикер.
Ранним утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту, через который Россия перебрасывала военную технику из оккупированного Крыма. Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы.
Позднее атаку подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Коллаборант Владимир Сальдо заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие британские крылатые ракеты Storm Shadow.
Известно, что мост пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ пишут, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту через Чонгар, который сейчас не используется.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявил, что "продолжение следует".
Спутниковые снимки, сделанные 23 июня, свидетельствуют о том, что оккупанты возвели понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту.