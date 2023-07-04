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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удар по Чонгарскому мосту повлиял на логистику оккупантов – Гуменюк

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Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту
Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту
Фото: Николаевский Ванёк / Telegram

Удар по Чонгарскому мосту повлиял на логистику российских оккупантов. Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Донбасс.Реалии" 3 июля.

"У них осложнена логистика. И осложнена она и дальностью, то есть им нужны объездные пути, и риском, потому что пути, которые ближе – через Армянск, к примеру, – они более рискованные, поскольку ближе к позициям сил обороны и туда может доставать наше оружие. Они действительно пытались обеспечить максимально поставки еще до того, как начнется наша дальнобойная работа, имея опыт еще со времен, когда базировались на правом берегу и угроза разрушения мостов для них была критичной, что они с левого берега ничего не смогут подтянуть", – заявила она.

По словам Гуменюк, украинские военные работают по логистике врага.

"Например, за прошедшие сутки – три полевых пункта боеснабжения. Это означает, что у врага стало меньше ресурса", – сказала спикер.

Контекст:

Ранним утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту, через который Россия перебрасывала военную технику из оккупированного Крыма. Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы.

Позднее атаку подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Коллаборант Владимир Сальдо заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Известно, что мост пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ пишут, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту через Чонгар, который сейчас не используется.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявил, что "продолжение следует".

Спутниковые снимки, сделанные 23 июня, свидетельствуют о том, что оккупанты возвели понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, Чонгар, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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