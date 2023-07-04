Удар по Чонгарскому мосту повлиял на логистику оккупантов – Гуменюк

"У них осложнена логистика. И осложнена она и дальностью, то есть им нужны объездные пути, и риском, потому что пути, которые ближе – через Армянск, к примеру, – они более рискованные, поскольку ближе к позициям сил обороны и туда может доставать наше оружие. Они действительно пытались обеспечить максимально поставки еще до того, как начнется наша дальнобойная работа, имея опыт еще со времен, когда базировались на правом берегу и угроза разрушения мостов для них была критичной, что они с левого берега ничего не смогут подтянуть", – заявила она.

По словам Гуменюк, украинские военные работают по логистике врага.

"Например, за прошедшие сутки – три полевых пункта боеснабжения. Это означает, что у врага стало меньше ресурса", – сказала спикер.