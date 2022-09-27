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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина победит, мы видели, как Россия проигрывала другие конфликты – посол США в Польше

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Марк Бжезинский заявил, что в войне победа будет за Украиной
Марк Бжезинский заявил, что в войне победа будет за Украиной
Фото: EPA

Украина выиграет войну нет никакой возможности для ее развала и капитуляции. Об этом заявил 27 сентября посол США в Польше Марк Бжезинский в интервью РАР.

По его словам, Украина победит, и нет никакой возможности, что она сломается или сдастся. Он отметил, что украинцы "уже показали миру, что умеют воевать, и есть миллионы украинцев, которые хотят этого".

"Мы уже видели, как Россия проигрывала другие конфликты. Это произойдет и здесь", – сказал Бжезинский.

Посол также заявил, что Вашингтон "сосредоточен на оказании помощи как Украине, так и тем, кто помогает украинцам, включая Польшу".

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября. 

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы.

Теги: Россия, США, Украина, Польша, война, Вашингтон, помощь, война России против Украины, капитуляция
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