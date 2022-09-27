Украина победит, мы видели, как Россия проигрывала другие конфликты – посол США в Польше

Марк Бжезинский заявил, что в войне победа будет за Украиной Фото: EPA

По его словам, Украина победит, и нет никакой возможности, что она сломается или сдастся. Он отметил, что украинцы "уже показали миру, что умеют воевать, и есть миллионы украинцев, которые хотят этого".

"Мы уже видели, как Россия проигрывала другие конфликты. Это произойдет и здесь", – сказал Бжезинский.

Посол также заявил, что Вашингтон "сосредоточен на оказании помощи как Украине, так и тем, кто помогает украинцам, включая Польшу".