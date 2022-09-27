Украина победит, мы видели, как Россия проигрывала другие конфликты – посол США в Польше

По его словам, Украина победит, и нет никакой возможности, что она сломается или сдастся. Он отметил, что украинцы "уже показали миру, что умеют воевать, и есть миллионы украинцев, которые хотят этого".
"Мы уже видели, как Россия проигрывала другие конфликты. Это произойдет и здесь", – сказал Бжезинский.
Посол также заявил, что Вашингтон "сосредоточен на оказании помощи как Украине, так и тем, кто помогает украинцам, включая Польшу".
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы.