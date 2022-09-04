Украина вернула из российского плена почти 600 человек

"На сегодняшний день возвращено из плена почти 600 человек – это около 100 гражданских и остальные военные. Что касается депортированных, то, с одной стороны цифры, очень ужасные, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора. Соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор, – это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, из них около 600 тыс. детей", – отметил Смирнов.

По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.

"Мы также собираем данные и верифицируем людей – это более 30 тыс. взрослых и почти 7300 детишек. Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством реинтеграции, и это индивидуальный возврат детишек. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", – добавил Смирнов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)