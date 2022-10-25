Украина вернула тела еще 25 погибших защитников – Минреинтеграции

Украина и РФ в очередной раз обменялись телами погибших Фото: minre.gov.ua (архив)

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", – говорится в сообщении.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, подчеркнули в министерстве.