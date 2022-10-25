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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела еще 25 погибших защитников – Минреинтеграции

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Украина и РФ в очередной раз обменялись телами погибших
Украина и РФ в очередной раз обменялись телами погибших
Фото: minre.gov.ua (архив)

Тела 25 украинских воинов возвращены на контролируемую правительством территорию Украины. Об этом сообщила 25 октября пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины", – говорится в сообщении.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, подчеркнули в министерстве. 

Контекст:

На пике боевых действий, в мае и июне, Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, говорил президент Украины Владимир Зеленский. 22 июля он говорил, что украинские потери на тот момент составляли около 30 погибших и 250 раненых в день.

22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибло около 9 тыс. украинских военнослужащих.

Украинские власти информировали о возврате тел погибших начиная со 2 июня. По информации Котенко на 28 августа, Украина с начала вторжения вернула тела 541 защитника, большинство погибших – из Мариуполя. После этого состоялось еще несколько обменов, в рамках которых Украина вернула по меньшей мере 87 тел погибших, в том числе из Оленовки.

Теги: военные, украинский военный, Олег Котенко, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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